Потрібні "зовнішні сили": Орбан висловив свою версію, як домогтися миру в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що для досягнення миру в Україні необхідне втручання "зовнішніх сил", оскільки жодна зі сторін самостійно нібито не прагне до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.