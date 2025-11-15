Потрібні "зовнішні сили": Орбан висловив свою версію, як домогтися миру в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що для досягнення миру в Україні необхідне втручання "зовнішніх сил", оскільки жодна зі сторін самостійно нібито не прагне до цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
Під час виступу на антивоєнному мітингу в Дьорі Орбан сказав, що для тиску на Київ є важелі у ЄС. За його словами, без підтримки Євросоюзу Україна нібито не існувала б. Таким чином, це дає змогу Брюсселю "мотивувати Київ" до миру.
При цьому він додав, що у провідних західних країн не виходить знайти інструментів, які змусили б РФ укласти мир, яка хоче окупувати всю Україну.
"Час на боці росіян", - заявив Орбан, додавши, що мир добре було б укласти до того, як росіяни окупують "всю" країну.
Зірваний Будапешт і відновлення обмінів полоненими
Нагадаємо, що після повернення в Білий дім президент США Дональд Трамп неодноразово намагався домогтися миру в Україні.
Починаючи з травня Київ і Москва відновили і провели три раунди мирних переговорів у Стамбулі. Однак ці зустрічі ні до чого не привели, за винятком обміну полоненими та обміну тілами загиблих солдатів.
Ближче до кінця літа Трамп зустрівся з Путіним на Алясці, але цей саміт теж не дав жодних результатів. Уже в середині жовтня між лідерами США і РФ відбулася чергова телефонна розмова, після якої Трамп анонсував нову зустріч із Путіним у Будапешті.
Новий саміт мав відбутися в найближчі кілька тижнів після дзвінка, але він був зірваний, оскільки РФ так і не змінила своїх вимог щодо закінчення війни в Україні.
При цьому, незважаючи на перші натяки на зрив, Орбан і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто продовжували стверджувати, що зустріч залишається в силі. Коли саміт все ж зірвався, Орбан під час візиту до Трампа сказав, що зустріч буде, але пізніше.
Таким чином, мир в Україні досі так і не досягнуто. Ба більше, 12 листопада заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори цьогоріч завершилися майже без результату, тож наразі вони призупинені.
Водночас, сьогодні секретар РНБО Рустем Умеров повідомив, що Україна та РФ відновлять обмін полоненими, а технічні консультації відбудуться вже найближчим часом.