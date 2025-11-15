ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Нужны "внешние силы": Орбан высказал свою версию, как добиться мира в Украине

Суббота 15 ноября 2025 21:22
UA EN RU
Нужны "внешние силы": Орбан высказал свою версию, как добиться мира в Украине Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что для достижения мира в Украине необходимо вмешательство "внешних сил", поскольку ни одна из сторон самостоятельно якобы не стремится к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Во время выступления на антивоенном митинге в Дьоре Орбан сказал, что для давления на Киев есть рычаги у ЕС. По его словам, без поддержки Евросоюза Украина не существовала бы. Таким образом, это позволяет Брюсселю "мотивировать Киев" к миру.

При этом он добавил, что у ведущих западных стран не получается найти инструментов, которые заставили бы РФ заключить мир, которая хочет оккупировать всю Украину.

"Время на стороне россиян", - заявил Орбан, добавив, что мир золото было бы заключить до того, как россияне "оккупируют" всю страну.

Сорванный Будапешт и возобновление обменов пленными

Напомним, что после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп неоднократно пытался добиться мира в Украине.

Начиная с мая Киев и Москва возобновили и провели три раунда мирных переговоров в Стамбуле. Однако эти встречи ни к чему не привели, за исключением обмена пленными и обмена телами погибших солдат.

Ближе к концу лета Трамп встретился с Путиным на Аляске, но этот саммит тоже не дал никаких результатов. Уже в середине октября между лидерами США и РФ состоялся очередной телефонный разговор, после которого Трамп анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште.

Новый саммит должен был состояться в ближайшие несколько недель после звонка, но он был сорван, поскольку РФ так и не изменила своих требований по окончанию войны в Украине.

При этом, несмотря на первые намеки на срыв, Орбан и глава МИД Венгрии Петер Сийярто продолжали утверждать, что встреча остается в силе. Когда саммит все же сорвался, Орбан во время визита к Трампу сказал, что встреча будет, но позже.

Таким образом, мир в Украине до сих пор так и не достигнут. Более того, 12 ноября заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры в этом году завершились почти без результата, поэтому пока они приостановлены.

В то же время, сегодня секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украина и РФ возобновят обмен пленными, а технические консультации состоятся уже в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Виктор Орбан Война в Украине
Новости
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт