Нужны "внешние силы": Орбан высказал свою версию, как добиться мира в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что для достижения мира в Украине необходимо вмешательство "внешних сил", поскольку ни одна из сторон самостоятельно якобы не стремится к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

"Время на стороне россиян", - заявил Орбан, добавив, что мир золото было бы заключить до того, как россияне "оккупируют" всю страну.

При этом он добавил, что у ведущих западных стран не получается найти инструментов, которые заставили бы РФ заключить мир, которая хочет оккупировать всю Украину.

Во время выступления на антивоенном митинге в Дьоре Орбан сказал, что для давления на Киев есть рычаги у ЕС. По его словам, без поддержки Евросоюза Украина не существовала бы. Таким образом, это позволяет Брюсселю "мотивировать Киев" к миру.

Сорванный Будапешт и возобновление обменов пленными

Напомним, что после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп неоднократно пытался добиться мира в Украине.

Начиная с мая Киев и Москва возобновили и провели три раунда мирных переговоров в Стамбуле. Однако эти встречи ни к чему не привели, за исключением обмена пленными и обмена телами погибших солдат.

Ближе к концу лета Трамп встретился с Путиным на Аляске, но этот саммит тоже не дал никаких результатов. Уже в середине октября между лидерами США и РФ состоялся очередной телефонный разговор, после которого Трамп анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште.

Новый саммит должен был состояться в ближайшие несколько недель после звонка, но он был сорван, поскольку РФ так и не изменила своих требований по окончанию войны в Украине.

При этом, несмотря на первые намеки на срыв, Орбан и глава МИД Венгрии Петер Сийярто продолжали утверждать, что встреча остается в силе. Когда саммит все же сорвался, Орбан во время визита к Трампу сказал, что встреча будет, но позже.

Таким образом, мир в Украине до сих пор так и не достигнут. Более того, 12 ноября заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры в этом году завершились почти без результата, поэтому пока они приостановлены.

В то же время, сегодня секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украина и РФ возобновят обмен пленными, а технические консультации состоятся уже в ближайшее время.