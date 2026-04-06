Нужны три шага. Военный омбудсмен назвала условия для повышения зарплат в ВСУ

09:45 06.04.2026 Пн
Что нужно, чтобы повысить военным денежное обеспечение в 2026 году?
Константин Широкун, Катерина Гончарова
Нужны три шага. Военный омбудсмен назвала условия для повышения зарплат в ВСУ Фото: названы условия для повышения зарплат в ВСУ (Getty Images)

Для повышения финансового обеспечения украинских военных следует выполнить три важных условия, одно из которых зависит от международных партнеров.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина.

Читайте также: Украина будет поощрять 800-тысячную армию высокими зарплатами, - Зеленский.

"Вопрос денежного обеспечения военнослужащих возможно решить несколькими путями. Первое - это осознание наших европейских партнеров о том, что украинское войско - это европейское войско и защита европейской границы", - отметила Решетилова.

По ее словам, второе условие - это оптимизация внутренних процессов, а третье - это готовность общества жертвовать своими социальными благами в пользу защиты государства, в пользу военнослужащих.

"Если мы решим эти три основные проблемы, мы готовы будем пересмотреть денежное обеспечение военнослужащих. Это не быстро. Я, как человек, который пришел из гражданского общества, представляла, что все можно решить быстро", - добавила военный омбудсмен.

Она также подчеркнула, что когда есть трудности с бюджетом, нужно смотреть в сторону оптимизации.

"Нам всем надо понимать, что на пятом году полномасштабной войны где-то от чего-то надо отказываться, но никогда нельзя отказываться от собственного войска", - подчеркнула Решетилова.

Новые гарантии для военных

Напомним, в последнее время в Украине был принят ряд решений по социальной защите военных и их семей. В частности, Верховная Рада внесла изменения в законодательство, регулирующие вопросы работы, отпусков и денежного обеспечения во время военного положения.

Также были введены новые выплаты за вред здоровью для определенных категорий защитников.

Кроме того, правительство расширило перечень льгот, согласно которым семьи пропавших без вести военных теперь также имеют право на получение надлежащего денежного обеспечения.

