Потребители обязывают: в чем риски решений Кабмина о спецобязательствах в новом рынке электроэнергии

Новые правила

Кабинет министров вчера принял решение, которое, по мнению чиновников, позволит не допустить резкого роста стоимости электроэнергии для населения после того, как с 1 июля изменятся правила игры на этом рынке. Для этого правительство возложило спецобязательства (ПСО) на производителей - НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", оператора объединенной энергосистемы НЭК "Укрэнерго", а также на облэнерго и поставщиков электроэнергии населению. По расчетам Минэнергоугля, их выполнение гарантирует, что тариф для бытовых абонентов не поднимется выше, чем на 5-6%.

Механизм ПСО обязывает участников отрасли продавать населению ресурсы или топливо по фиксированной цене ниже рыночной, и временно обеспечивать поставку даже в случае низкой платежной дисциплины бытовых потребителей. Этот инструмент регулирования предусмотрен законодательством и применяется при переходе на европейские рыночные правила работы в отрасли. К примеру, с помощью спецобязательств, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины", правительство уже несколько лет сдерживает удорожание газа для населения, в то время как небытовые потребители платят за него рыночную стоимость.

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает, что его новая модель будет внедрена с 1 июля. Суть ее в том, что в отношениях энергогенерирующих компаний, поставщиков электроэнергии и трейдеров исчезнет посредник – ГП "Энергорынок". Стоимость электроэнергии будет формироваться исходя из объемов ее потребления в определенный промежуток времени, а не на основании установленной отраслевым регулятором оптово-рыночной цены (ОРЦ).

Игроки рынка смогут торговать ресурсом на четырех площадках. Ключевая из них – сегмент прямых двусторонних контрактов, которые будут заключаться на долгосрочный период с ровным графиком поставки. В этом случае легко спрогнозировать, сколько электроэнергии необходимо потребителям, и сколько ее нужно произвести для покрытия спроса. Поэтому цена, сформированная на этой площадке, будет самой низкой.

Остальные торговые площадки будут использоваться, когда временное "окно" для прогнозирования спроса и предложения более узкое. Поставщики смогут покупать электроэнергию как в течение ("внутри") суток, так и на сутки вперед, что позволит запланировать необходимый в конкретный период объем генерации. Последняя "ступень" – балансирующий рынок – будет задействована, например, в результате аварийной остановки энергоблока у какого-либо из производителей. В этом сегменте стоимость электроэнергии будет максимально высокой. Торги с заключением прямых договоров лучше всего подходят атомной и тепловой генерации, которые производят более 85% всей электроэнергии в стране. Еще порядка 8% вырабатывают гидроэлектростанции и до 2% - "зеленая" энергетика.

В последние несколько недель отрасль активно обсуждает необходимость отсрочки старта рынка из-за неготовности нормативной и законодательной базы, самих участников рынка работать по новым правилам и нежелания властей решать накопившиеся проблемы. Профильный комитет Рады рекомендовал парламентариям законопроект, которым предлагается перенести запуск рынка с 1 июля на 1 октября. Впрочем, в сессионном зале этот документ пока еще не рассматривался.

Рынок обязывает

Это не первая попытка Кабмина ввести режим ПСО в электроэнергетике. РБК-Украина ранее сообщало, что на своем заседании 22 мая правительство в закрытом режиме без согласования с участниками отрасли приняло целый ряд необходимых для запуска нового рынка документов. Их разработчиком являлось Минэнергоугля. Но эти постановления так и не были опубликованы. Вчера министры проголосовали за отмену своих предыдущих решений и публично обсуждали ключевые для энергетики проекты. Впрочем, в ходе дискуссии стало очевидно, что предложенная профильным министерством к рассмотрению редакция по режиму ПСО – окончательная.

Несмотря на критические замечания и просьбы некоторых министров объяснить, в чем суть инициатив ведомства, министр энергетики Игорь Насалик лишь заверял, что "при принятии постановления по ПСО цена для населения не вырастет". По информации РБК-Украина, и новый документ официальную процедуру согласования с энергетическими госпредприятиями не прошел, а замечания НКРЭКУ – и вовсе не учли.

Поскольку новая модель рынка электроэнергии предполагает, что цена на нее будет постоянно меняться, правительство решило обязать две государственные компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" с 1 июля продавать на электронных аукционах по двусторонним договорам не более 60% электроэнергии, произведенной атомными станциями и не более 20% электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями.

Объемы этих спецобязательств на основании данных поставщиков, облэнерго и оператора системы передачи "Укрэнерго" будет определять отраслевой регулятор – НКРЭКУ. Цена купли-продажи электроэнергии будет определяться в ходе аукционов, но она не должна быть выше той, которую установит Комиссия. Какой будет эта предельная цена, в правительственном постановлении не указывается, также, как и не определена формула ее расчета.

На сегодня тариф для атомных электростанций регулятор установил на уровне 56,67 коп/кВт*ч, а для гидроэлектростанций – 73,38 коп/кВт*ч. Средневзвешенный тариф для населения, по данным НКРЭКУ, составляет 1,06 грн/кВт*ч. В Комиссии предупредили правительство, что режим ПСО в принятой редакции может привести к "дополнительной финансовой нагрузке" на рынок и "дополнительных прибылей "Энергоатома"" в диапазоне 50-75 млрд гривен в год.

Источник РБК-Украина в "Энергоатоме" пояснил, что порог в 60% - "компромиссное решение, поскольку изначально НКРЭКУ требовало возложить на компанию обязательства продавать 80% от выработки атомных станций (55% в структуре всей генерации), в то время как уровень потребления населения не превышает 35% от общего объема производства электроэнергии в стране".

Режим ПСО также предполагает, что поставщики электроэнергии для бытовых потребителей (поставщики универсальных услуг) должны будут выкупать по фиксированной цене до 80% электроэнергии, необходимой для поставки населению. НЭК "Укрэнерго" и облэнерго (компании-операторы систем распределения) обязали, в свою очередь, выкупать до 80% электроэнергии, необходимой для покрытия технологических потерь при передаче и распределении в сетях. Весь остальной объем электроэнергии участники рынка смогут покупать и продавать по рыночным ценам и правилам во всех четырех сегментах.

При этом в документе указано, что "Укрэнерго" также должно компенсировать поставщикам "экономически обоснованные затраты", которые у последних возникают при выполнении спецобязательств. Источник такого возмещения, согласно документу Кабмина, НКРЭКУ должна предусмотреть в тарифе госкомпании на диспетчеризацию энергосистемы. В Комиссии спрогнозировали, что все это приведет к увеличению затрат в тарифе оператора энергосистемы от 35 до 44 млрд гривен в год. А в "Укрэнерго" уточнили, что процедурно комиссии потребуется 1,5 месяца для того, чтобы заложить затраты на выполнение спецобязательств в тариф на диспетчеризацию. Напомним, до запуска рынка осталось три недели.

Проблемы, касающиеся выполнения спецобязательств, возникнут и с оплатой электроэнергии конечными потребителями. Проще говоря, как только уровень платежной дисциплины упадет, поставщики не смогут выполнить требование этого постановления и своевременно рассчитаться с генерацией за купленную электроэнергию, у оператора энергосистемы сократится объем денежных поступлений.

"Любые колебания денежных потоков приведут к тому, что у оператора системы передачи физически не будет средств на покрытие спецобязательств, а значит поставщики не смогу закупать на аукционах электроэнергию для населения (поскольку "Укрэнерго" не сможет компенсировать их затраты, - ред.). Это может привести к коллапсу рынка", - предупредили правительство в Комиссии.

Нарушает правительственное постановление и принцип справедливых и равных условий для всех игроков, без которого не возможна реализация новой модели рынка. Режим ПСО не распространяется на производителей альтернативной, а главное - тепловой энергии. Это значит, что ДТЭК (доля рынка более 80%), "Донбассэнерго" и "Центрэнерго" смогут торговать на площадках по рыночным ценам выше, чем цена ПСО для всех категорий потребителей.

Кроме того, помимо конкуренции и одинаковых правил игры для всех, с запуском новой модели рынка должно было исчезнуть перекрестное субсидирование населения за счет небытовых потребителей. Речь идет о механизме компенсации разницы между оптово-рыночной и регулируемой ценами за счет дотационных сертификатов (учтены в структуре ОРЦ).

Режим ПСО приведет к тому, что бытовые абоненты по-прежнему будут платить нерыночную цену. В то время, как для промышленных потребителей, малого и среднего бизнеса, водоканалов и предприятий электротранспорта, бюджетных учреждений стоимость электроэнергии возрастет на 40-50%, посчитали в Комиссии. Очевидно, это приведет к повсеместному росту цен на товары и услуги, и как следствие, повышению уровня инфляции.