Кабмин сохранил спецобязательства для "Нафтогаза" на прежних условиях

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

"Нафтогаз" обязали учитывать постановление о ПСО

Кабинет министров Украины сохранил режим специальных обязательств (ПСО) для НАК "Нафтогаз Украины" на прежних условиях. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании правительство закрепило в постановлении 293, которое регулирует некоторые вопросы деятельности НАК "Нафтогаз Украины", необходимость учитывать постановление 867 о специальных обязательств при формировании цен на газ. В частности, цена на газ будет определяться как средняя арифметическая цена продажи/поставки НАК для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки газа, которая действовала в месяце перед месяцем продажи/поставки, если такая цена не превышает рассчитанную по формуле в постановлении 867.

Фото: постановление Кабмина

Отметим, ранее "Нафтогаз" предлагал снизить цены на газ для населения путем отмены режима специальных обязательств.

Напомним, сегодня в правительстве напомнили, что цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составят 8 247 гривен за тысячу кубических метров.