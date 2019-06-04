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Комитет Рады рекомендовал отложить рынок электроэнергии на три месяца

Новости » Экономика    04.06.2019 - 13:20
Комитет Рады рекомендовал отложить рынок электроэнергии на три месяца
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение будет принимать Верховная рада

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной рады одобрил законопроект №10318 Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого о переносе запуска нового рынка электроэнергии на три месяца с 1 июля на 1 октября 2019 года. Об этом сообщили члены комитета.

В частности, член комитета Ольга Белькова на своей странице в Facebook сообщила о том, что на заседании был кворум и решение принято. Член комитета Виктория Войцицкая добавила, что теперь решение должны принять 226 народных депутатов в сессионном зале.

Отметим, что законопроект №10318 пока еще не включен в повестку дня сессии Верховной рады.

Как сообщало РБК-Украина, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года, а также альтернативный - о переносе на шесть месяцев. Законопроект предусматривает возможность запуска в эксплуатацию домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт.

Напомним, Всемирный банк рекомендует перепланировать запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года, поскольку для запуска рынка существуют технические, нормативные и политические препятствия.

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