Споживачі зобов'язують: у чому ризики рішень Кабміну про спецзобов'язання у новому ринку електроенергії

Нові правила

Кабінет міністрів вчора ухвалив рішення, яке, на думку чиновників, дозволить не допустити різкого зростання вартості електроенергії для населення після того, як з 1 липня зміняться правила гри на цьому ринку. Для цього уряд поклав спецзобов'язання (ПСО) на виробників - НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго", оператора об'єднаної енергосистеми НЕК "Укренерго", а також на обленерго та постачальників електроенергії населенню. За розрахунками Міненерговугілля, їх виконання гарантує, що тариф для побутових абонентів не підніметься вище, ніж на 5-6%.

Механізм ПСО зобов'язує учасників галузі продавати населенню ресурси або паливо за фіксованою ціною нижче ринкової, і тимчасово забезпечувати поставку навіть у випадку низької платіжної дисципліни побутових споживачів. Цей інструмент регулювання передбачений законодавством і застосовується при переході на європейські ринкові правила роботи у галузі. Приміром, з допомогою спецзобов'язань, покладених на НАК "Нафтогаз України", уряд вже кілька років стримує подорожчання газу для населення, у той час як непобутові споживачі платять за нього ринкову вартість.

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає, що його нова модель буде запроваджена з 1 липня. Суть її у тому, що у відносинах енергогенеруючих компаній, постачальників електроенергії і трейдерів зникне посередник – ДП "Енергоринок". Вартість електроенергії буде формуватися виходячи з обсягів її споживання у певний проміжок часу, а не на підставі встановленої галузевим регулятором оптово-ринкової ціни (ОРЦ).

Гравці ринку зможуть торгувати ресурсом на чотирьох майданчиках. Ключовий з них – сегмент прямих двосторонніх контрактів, які укладатимуться на довгостроковий період з рівним графіком поставки. У цьому випадку легко спрогнозувати, скільки електроенергії необхідно споживачам, і скільки її потрібно зробити для покриття попиту. Тому ціна, сформована на цьому майданчику, буде найнижчою.

Інші торгові майданчики будуть використовуватися, коли тимчасове "вікно" для прогнозування попиту та пропозиції більш вузьке. Постачальники зможуть купувати електроенергію як упродовж ("всередині") доби, так і на добу вперед, що дозволить запланувати необхідний у конкретний період обсяг генерації. Останній "щабель" – балансуючий ринок – буде задіяний, наприклад, у результаті аварійної зупинки енергоблоку у будь-кого з виробників. У цьому сегменті вартість електроенергії буде максимально високою. Торги з укладенням прямих договорів найкраще підходять атомній і тепловій генерації, які виробляють до 80 % всієї електроенергії у країні. Ще близько 8% виробляють гідроелектростанції і 2% - "зелена" енергетика.

В останні кілька тижнів галузь активно обговорює необхідність відстрочки старту ринку через неготовність нормативної та законодавчої бази, самих учасників ринку працювати за новими правилами і небажання влади вирішувати проблеми, що накопичилися. Профільний комітет Ради рекомендував парламентаріям законопроект, яким пропонується перенести запуск ринку з 1 липня на 1 жовтня. Втім, у сесійній залі цей документ поки ще не розглядали.

Ринок зобов'язує

Це не перша спроба Кабміну ввести режим ПСО в електроенергетиці. РБК-Україна раніше повідомляло, що на своєму засіданні 22 травня уряд в закритому режимі без узгодження з учасниками галузі ухвалив цілий ряд необхідних для запуску нового ринку документів. Їх розробником було Міненерговугілля. Але ці постанови так і не були опубліковані. Вчора міністри проголосували за скасування своїх попередніх рішень і публічно обговорювали ключові для енергетики проекти. Втім, у ході дискусії стало очевидно, що запропонована профільним міністерством до розгляду редакція режиму ПСО – остаточна.

Незважаючи на критичні зауваження та прохання деяких міністрів пояснити, в чому суть ініціатив відомства, міністр енергетики Ігор Насалик лише запевняв, що "при прийнятті постанови по ПСО ціна для населення не зросте". За інформацією РБК-Україна, новий документ офіційну процедуру узгодження з енергетичними держпідприємствами також не пройшов, а зауваження НКРЕКП – і зовсім не врахували.

Оскільки нова модель ринку електроенергії передбачає, що ціна на неї буде постійно змінюватися, уряд вирішив зобов'язати дві державні компанії – "Енергоатом" і "Укргідроенерго" з 1 липня продавати на електронних аукціонах за двосторонніми договорами не більше 60% електроенергії, виробленої атомними станціями і не більше 20% електроенергії, виробленої гідроелектростанціями.

Обсяги цих спецзобов'язань на підставі даних постачальників, обленерго та оператора системи передачі "Укренерго" буде визначати галузевий регулятор – НКРЕКП. Ціна купівлі-продажу електроенергії буде визначатися у ході аукціонів, але вона не повинна бути вище тієї, яку встановить Комісія. Якою буде ця гранична ціна, в урядовій постанові не вказується, також, як і не визначена формула її розрахунку.

На сьогодні тариф для атомних електростанцій регулятор встановив на рівні 56,67 коп/кВт*год, а для гідроелектростанцій – 73,38 коп/кВт*год. Середньозважений тариф для населення, за даними НКРЕКП, становить 1,06 грн/кВт*год. У Комісії попередили уряд, що режим ПСО в ухваленій редакції може призвести до "додаткового фінансового навантаження" на ринок і "додаткових прибутків" "Енергоатома" у діапазоні 50-75 млрд гривень в рік.

Джерело РБК-Україна в "Енергоатомі" пояснило, що поріг у 60% - "компромісне рішення, оскільки спочатку НКРЕКП вимагало покласти на компанію зобов'язання продавати 80% від виробітку атомних станцій (55% у структурі всієї генерації), в той час як рівень споживання населення не перевищує 35% від загального обсягу виробництва електроенергії в країні".

Режим ПСО також припускає, що постачальники електроенергії для побутових споживачів (постачальники універсальних послуг) повинні будуть викуповувати за фіксованою ціною до 80% електроенергії, необхідної для постачання населенню. НЕК "Укренерго" і обленерго (компанії-оператори систем розподілу) зобов'язали, в свою чергу, викуповувати до 80% електроенергії, необхідної для покриття технологічних втрат при передачі і розподілі в мережах. Весь інший обсяг електроенергії учасники ринку зможуть купувати і продавати за ринковими цінами і правилами у всіх чотирьох сегментах.

При цьому у документі зазначено, що "Укренерго" також має компенсувати постачальникам "економічно обґрунтовані витрати", які в останніх виникають при виконанні спецзобов'язань. Джерело такого відшкодування, згідно з документом Кабміну, НКРЕКП повинна передбачити у тарифі держкомпанії на диспетчеризацію енергосистеми. У Комісії спрогнозували, що все це призведе до збільшення витрат в тарифі оператора енергосистеми від 35 до 44 млрд гривень в рік. А в "Укренерго" уточнили, що процедурно комісії буде потрібно 1,5 місяці для того, щоб закласти витрати на виконання спецзобов'язань у тариф на диспетчеризацію. Нагадаємо, до запуску ринку залишилося три тижні.

Проблеми, що стосуються виконання спецзобов'язань, виникнуть і з оплатою електроенергії кінцевими споживачами. Простіше кажучи, як тільки рівень платіжної дисципліни впаде, постачальники не зможуть виконати вимогу цієї постанови і своєчасно розрахуватися з генерацією за куплену електроенергію, у оператора енергосистеми скоротиться обсяг грошових надходжень.

"Будь-які коливання грошових потоків призведуть до того, що в оператора системи передачі фізично не буде коштів на покриття спецзобов'язань, а значить постачальники не зможу купувати на аукціонах електроенергію для населення (оскільки "Укренерго" не зможе компенсувати їх витрати, - ред.). Це може призвести до колапсу ринку", - попередили уряд у Комісії.

Порушує урядова постанова й принцип справедливих та рівних умов для всіх гравців, без якого не можлива реалізація нової моделі ринку. Режим ПСО не поширюється на виробників альтернативної, а головне - теплової енергії. Це означає, що ДТЕК (частка ринку більш 80%), "Донбасенерго" і "Центренерго" зможуть торгувати на майданчиках за ринковими цінами вище, ніж ціна ПСО для всіх категорій споживачів.

Крім того, крім конкуренції і однакових правил гри для всіх, із запуском нової моделі ринку повинно було зникнути перехресне субсидування населення за рахунок непобутових споживачів. Мова йде про механізм компенсації різниці між оптово-ринковою та регульованою цінами за рахунок дотаційних сертифікатів (враховані у структурі ОРЦ).

Режим ПСО призведе до того, що побутові абоненти будуть платити неринкову ціну. У той час, як для промислових споживачів, малого та середнього бізнесу, водоканалів та підприємств електротранспорту, бюджетних установ вартість електроенергії зросте на 40-50%, порахували у Комісії. Очевидно, це призведе до повсюдного зростання цін на товари та послуги, і як наслідок, підвищення рівня інфляції.