На "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго" возложили ПСО по э/энергии

Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Объемы спецобязательств будет устанавливать НКРЭКУ

Кабинет министров Украины на заседании 5 июня возложил публичные специальные обязательства (PSO) по поставке электроэнергии населению с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго". Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, предполагается, что "Энергоатом" будет продавать на электронных аукционах для целей выполнения ПСО не более 60% своей электроэнергии, а "Укргидроэнерго" - не более 20%. Эта энергия будет продаваться поставщикам универсальной услуги (ПУУ) для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной НКРЭКУ.

Отметим, поставщики универсальной услуги будут покупать на аукционах не более 80% электроэнергии бытовых потребителей, а разница будет компенсироваться за счет тарифной выручки "Укрэнерго". Кроме того, в постановлении указанно, что объемы спецобязательств будет устанавливать НКРЭКУ.

Напомним, в пятницу, 31 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал, что Кабинет министров Украины на следующем заседании примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о риске запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля этого года. Глава государства подчеркнул, что одним из обязательств Украины перед Европейским союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевым здесь является демонополизация энергетических рынков.