Потрапити зможуть не всі. У Києві закриють доступ до деяких укриттів

Відповідно до рішення Ради оборони Києва та постанову Кабміну, від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд столиці.

"Зміни стосуються виключно обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу - тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями", - повідомив Попко.

Зазначається, що ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів.

Водночас у нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни.

Попко пояснив, що такі зміни обумовлені в першу чергу безпековими інтересами задля захисту дітей.

Укриття у Києві

Раніше у Києві ініціювали перевірки укриттів. Прецедентом для цього стала трагедія, коли під час атаки РФ по столиці 1 червня десятьма ракетами "Іскандер" у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки і 9-річна дівчинка. Вони не змогли потрапити до бомбосховища, оскільки його було закрито.

Після цього у столиці відкрили цілодобовий доступ до укриттів.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що кияни мають мати цілодобовий доступ до укриттів, облаштованих у школах та інших навчальних закладах.

Проте пізніше було вирішено надавати пріоритет у розміщенні в укриттях шкіл під час тривоги дітям. Інших людей просять використовувати такі сховища лише у разі відсутності альтернативи поблизу.

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