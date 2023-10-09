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Попасть смогут не все. В Киеве закроют доступ к некоторым укрытиям

Иллюстративное фото: в Киеве закроют доступ к некоторым укрытиям (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве закроют доступ к укрытиям в заведениях дошкольного образования для посторонних во время работы таких заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КМВА Сергея Попко.

В соответствии с решением Совета обороны Киева и постановлением Кабмина, с сегодняшнего дня вносятся изменения в порядок использования укрытий Фонда защитных сооружений столицы.

"Изменения касаются исключительно объектов дошкольного образования. Теперь укрытия в таких заведениях могут использоваться только участниками образовательного процесса - то есть персоналом и детьми. Посторонние лица не смогут пользоваться этими укрытиями", - сообщил Попко.

Эти правила будут действовать исключительно во время работы дошкольных образовательных учреждений.

В то же время в ночное время такими укрытиями могут пользоваться все граждане.

Попко объяснил, что такие изменения обусловлены в первую очередь интересами безопасности для защиты детей.

Укрытия в Киеве

Ранее в Киеве инициировали проверки укрытий. Прецедентом для этого стала трагедия, когда во время атаки РФ по столице 1 июня десятью ракетами "Искандер" в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и девятилетняя девочка. Они не смогли попасть в бомбоубежище, поскольку оно было закрыто.

После этого в столице открыли круглосуточный доступ к укрытиям.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что киевляне должны иметь круглосуточный доступ к укрытиям, обустроенным в школах и других учебных заведениях.

Однако позже было решено отдавать приоритет в размещении в укрытиях школ во время тревоги детям. Других людей просят использовать такие убежища только в случае отсутствия альтернативы вблизи.

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Киев