Доступ до укриттів в навчальних закладах Києва зробили цілодобовим
Рада оборони Києва ухвалила рішення, за яким доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу КМДА.
Як зазначили в прес-службі, безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.
Укриття у Києві
Нагадаємо, наприкінці літа всього укриттями у Києві вже забезпечено:
- 83% дитячих садків;
- 91% шкіл;
- 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;
- 75% установ професійної вищої та вищої освіти.
Крім того, у Києві збираються збудувати окремі підземні укриття на території кількох шкіл. Роботи планують завершити до кінця 2023 року.
У Міністерстві освіти спрогнозували, що 80-85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно.
При цьому більшість опікунів (63%), чиї діти чи онуки навчаються у школах, не підтримують дистанційний формат навчання під час війни. Той факт, що навчальні заклади оснащені безпечними та обладнаними притулками, не вплинув на рівень підтримки дистанційної освіти серед опікунів.