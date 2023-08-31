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Укриття у школах Києва будуть доступні цілодобово, але не для всіх: кого не пустять

Київ, Четвер 31 серпня 2023 08:32
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Укриття у школах Києва будуть доступні цілодобово, але не для всіх: кого не пустять Фото: укриття у школах Києва будуть доступні цілодобово, але не для всіх з 1 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 1 вересня укриття, облаштовані у школах Києва, будуть працювати цілодобово, але під час занять пріоритет у розміщенні під час тривоги в них буде віддаватись саме дітям. В цей час ці бомбосховища мешканців Києва просять використовувати лише у разі відсутності альтернативи поблизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попка.

"Споруди цивільного захисту шкіл і садочків будуть доступні для усіх людей і цілодобово. Але представники закладів освіти Києва будуть пропонувати громадянам виключно під час освітнього процесу використовувати інші найближчі укриття. Аби в першу чергу розмістити дітей", - розповів він.

Попко звернувся до киян та гостей міста поставитися із розумінням до таких рекомендацій, і не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є альтернативний варіант.

"Звичайно, якщо іншого варіанту немає - ваша безпека в пріоритеті. Всі, без виключень, при оголошенні повітряної тривоги мають бути в безпечному місці", - підкреслив він.

Ситуація з укриттями у Києві

Раніше мер Києва Віталій Кличко, посилаючись на відповідне рішення Ради оборони столиці, заявляв, що кияни мають мати цілодобовий доступ до укриттів, облаштованих у школах та інших навчальних закладах.

Раніше у Києві ініціювали перевірки укриттів. Прецедентом для цього стала трагедія, коли під час атаки РФ по столиці 1 червня десятьма ракетами "Іскандер" у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки і 9-річна дівчинка. Вони не змогли потрапити до бомбосховища, оскільки його було закрито.

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