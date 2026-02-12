Потрапили в житловий будинок: стали відомі наслідки атаки на Київ

Київ зазнав масованої атаки ворожими балістичними ракетами. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, триває уточнення даних про постраждалих. Медичні бригади виїхали на виклики в постраждалі райони. Населення закликають залишатися в укриттях.

У ніч на 12 лютого столиця України зазнала інтенсивного обстрілу із застосуванням балістичних ракет. Також Повітряні сили ЗСУ фіксують просування безпілотників у бік Києва.

У Дарницькому районі попередньо зафіксовано влучання в приватний житловий будинок, тривають уточнення кількості постраждалих і масштабів руйнувань.

Удари по районах

За даними місцевої влади, у Дарницькому районі Києва уражено житловий будинок, у Голосіївському та Деснянському районах ракети влучили в нежитлові об'єкти. Масова атака триває, ситуація залишається динамічною. Також зафіксовано падіння уламків біля житлового будинку в Дніпровському районі.

Реакція медиків

Медичні бригади вже виїхали на виклики в Деснянський і Дарницький райони для надання допомоги постраждалим. Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ударів і забезпечувати підтримку постраждалим.

Рекомендації для населення

Місцева влада настійно рекомендує всім залишатися в укриттях і уникати відкритих просторів до завершення обстрілів, дотримуючись заходів безпеки.