Потрапили в житловий будинок: стали відомі наслідки атаки на Київ

У ніч на 12 лютого ворог знову спробував атакувати мирні українські міста, зокрема, Київ. На момент публікації матеріалу, атака на столицю триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію київського мера Віталія Кличка в мережі Telegram, а також на голову КВЦА Тимура Ткаченка.
Київ зазнав масованої атаки ворожими балістичними ракетами. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, триває уточнення даних про постраждалих. Медичні бригади виїхали на виклики в постраждалі райони. Населення закликають залишатися в укриттях.
У ніч на 12 лютого столиця України зазнала інтенсивного обстрілу із застосуванням балістичних ракет. Також Повітряні сили ЗСУ фіксують просування безпілотників у бік Києва.
У Дарницькому районі попередньо зафіксовано влучання в приватний житловий будинок, тривають уточнення кількості постраждалих і масштабів руйнувань.
За даними місцевої влади, у Дарницькому районі Києва уражено житловий будинок, у Голосіївському та Деснянському районах ракети влучили в нежитлові об'єкти. Масова атака триває, ситуація залишається динамічною. Також зафіксовано падіння уламків біля житлового будинку в Дніпровському районі.
Медичні бригади вже виїхали на виклики в Деснянський і Дарницький райони для надання допомоги постраждалим. Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ударів і забезпечувати підтримку постраждалим.
Місцева влада настійно рекомендує всім залишатися в укриттях і уникати відкритих просторів до завершення обстрілів, дотримуючись заходів безпеки.
Нагадуємо, що в ніч на 12 лютого Росія завдала масованих ударів дронами по Одесі та Одеському району. Повітряну тривогу було оголошено близько 00:08, після чого влада закликала жителів терміново сховатися. Під атакою опинилися як саме місто, так і прилеглий район.
Зазначимо, що вчора, 11 лютого, Росія знову завдала ракетного удару по Україні, ураження зафіксовано у Львові, де спрацювала система ППО. О 14:47 було зафіксовано наближення ракети "Кинджал" до міста, після чого жителів терміново закликали сховатися. Через кілька хвилин у місті прогриміли вибухи, при цьому мер повідомив, що протиповітряна оборона успішно відбиває атаку.