Попали в жилой дом: стали известны последствия атаки на Киев

В ночь на 12 февраля враг снова попытался атаковать мирные украинские города, в частности, Киев. На момент публикации материала, атака на столицу продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию киевского мера Виталия Кличко в сети Telegram, а также на главу КВГА Тимура Ткаченко.
Киев подвергся массированной атаке вражескими баллистическими ракетами. Повреждены жилые и нежилые здания, продолжается уточнение данных о пострадавших. Медицинские бригады выехали на вызовы в пострадавшие районы. Население призывают оставаться в укрытиях.
В ночь на 12 февраля столица Украины подверглась интенсивному обстрелу с применением баллистических ракет. Также Воздушные силы ВСУ фиксируют продвижение беспилотников в сторону Киева.
В Дарницком районе предварительно зафиксировано попадание в частный жилой дом, ведутся уточнения количества пострадавших и масштабов разрушений.
По данным местных властей, в Дарницком районе Киева поражен жилой дом, в Голосеевском и Деснянском районах ракеты попали в нежилые объекты. Массовая атака продолжается, ситуация остается динамичной. Также зафиксировано падение обломков у жилого дома в Днепровском районе.
Медицинские бригады уже выехали на вызовы в Деснянский и Дарницкий районы для оказания помощи пострадавшим. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия ударов и обеспечивать поддержку пострадавшим.
Местные власти настоятельно рекомендуют всем оставаться в укрытиях и избегать открытых пространств до завершения обстрелов, соблюдая меры безопасности.
Напоминаем, что в ночь на 12 февраля Россия нанесла массированные удары дронами по Одессе и Одесскому району. Воздушная тревога была объявлена около 00:08, после чего власти призвали жителей срочно укрыться. Под атакой оказались как сам город, так и прилегающий район.
Отметим, что вчера, 11 февраля, Россия вновь нанесла ракетный удар по Украине, поражения зафиксированы во Львове, где сработала система ПВО. В 14:47 было зафиксировано приближение ракеты "Кинжал" к городу, после чего жителей срочно призвали укрыться. Через несколько минут в городе прогремели взрывы, при этом мэр сообщил, что противовоздушная оборона успешно отражает атаку.