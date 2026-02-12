Попали в жилой дом: стали известны последствия атаки на Киев

Киев подвергся массированной атаке вражескими баллистическими ракетами. Повреждены жилые и нежилые здания, продолжается уточнение данных о пострадавших. Медицинские бригады выехали на вызовы в пострадавшие районы. Население призывают оставаться в укрытиях.

В ночь на 12 февраля столица Украины подверглась интенсивному обстрелу с применением баллистических ракет. Также Воздушные силы ВСУ фиксируют продвижение беспилотников в сторону Киева.

В Дарницком районе предварительно зафиксировано попадание в частный жилой дом, ведутся уточнения количества пострадавших и масштабов разрушений.

Удары по районам

По данным местных властей, в Дарницком районе Киева поражен жилой дом, в Голосеевском и Деснянском районах ракеты попали в нежилые объекты. Массовая атака продолжается, ситуация остается динамичной. Также зафиксировано падение обломков у жилого дома в Днепровском районе.

Реакция медиков

Медицинские бригады уже выехали на вызовы в Деснянский и Дарницкий районы для оказания помощи пострадавшим. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия ударов и обеспечивать поддержку пострадавшим.

Рекомендации для населения

Местные власти настоятельно рекомендуют всем оставаться в укрытиях и избегать открытых пространств до завершения обстрелов, соблюдая меры безопасности.