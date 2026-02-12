Росія масовано атакувала Одесу "Шахедами": перші дані про пошкодження та пожежі

У ніч проти 12 лютого Росія здійснила масовану атаку дронами на Одесу та район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера , а також начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами представників влади, під ударом опинилися Одеса та Одеський район.

Повітряну тривогу було оголошено в Одеському районі близько 00:08. Згодом, о 00:19, керівник ОВА закликав мешканців Одеси та району терміново перебувати в укриттях через загрозу ударів.

У Повітряних силах попередили про рух ударних БпЛА курсом на Одещину, а згодом про велику групу на Одесу.

Повітряна тривога тривала майже годину. О 01:02 було оголошено відбій.

Уже після цього стало відомо про наслідки атаки. За словами Олега Кіпера, ворог масовано атакував Одещину ударними БпЛА. В обласному центрі зафіксовано попередні пошкодження житлової інфраструктури. Також унаслідок влучань виникли пожежі.

Про пошкодження об’єкта інфраструктури заявив у своєму Telegram-каналі голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Згодом він уточнив, що окрім об’єкта інфраструктури, руйнувань зазнав також бізнес-центр.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна людина. Медики надають їй необхідну допомогу. Деталі щодо стану потерпілого наразі не розголошуються.

На місцях ударів працюють екстрені служби, рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу та встановлюють масштаби руйнувань.

Офіційні дані про кількість пошкоджених будівель та характер руйнувань влада пообіцяла оприлюднити після завершення обстежень.