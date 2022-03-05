Потери российских оккупантов на 10-й день войны: данные Минообороны

Уже десятый день продолжается война России против Украины. Вражеская техника вплотную подобралась к Киеву, но столица держит оборону. Другие большие города также остаются под контролем Украины. При этом российские оккупанты продолжают нести потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные замминистра обороны Анну Маляр.
В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:
Личный состав - 9 166
Самолеты - 33
Вертолеты - 37
Танки - 251
Боевые бронированные машины (ББМ) - 939
Средства ППО - 18
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 50
Автомобильная техника - 404
Цистерны ГСМ - 60
Артсистемы - 105
БПЛА ОТР (беспилотники) - 3
Легкие скоростные катера - 2
При этом командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что сегодня, 4 марта, российские оккупанты потеряли три "грача" - так называют штурмовики Су-25. Два из них в Черниговской области, и один - под Волновахой.
Кроме того, в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.
Напомним, украинские войска перешли в контрнаступление в Харьковской области.
Ранее в Днепре полиция поймала 15 диверсантов, которые не могут даже правильно выговорить название города.
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