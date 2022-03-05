Втрати російських окупантів на 10-й день війни: дані Мінооборони

У період з 24 лютого по 4 березня українські захисники знищили:

Особовий склад - 9 166

Літаки - 33

Вертольоти - 37

Танки - 251

Бойові броньовані машини (ББМ) - 939

Засоби ППО - 18

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) - 50

Автомобільна техніка - 404

Цистерни ПММ - 60

Артсистеми - 105

БПЛА ОТР (безпілотники) - 3

Легкі швидкісні катери - 2

При цьому командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що сьогодні, 4 березня, російські окупанти втратили три "грача" - так називають штурмовики Су-25. Два з них в Чернігівській області, і один - під Волновахою.

Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських військ.