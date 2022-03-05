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Втрати російських окупантів на 10-й день війни: дані Мінооборони

Автор: Роман Мирончук

Вже десятий день триває війна Росії проти України. Ворожа техніка впритул підібралася до Києва, але столиця тримає оборону. Інші великі міста також залишаються під контролем України. При цьому російські окупанти продовжують нести втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані заступника Міністра оборони Анну Маляр.

У період з 24 лютого по 4 березня українські захисники знищили:

Особовий склад - 9 166

Літаки - 33

Вертольоти - 37

Танки - 251

Бойові броньовані машини (ББМ) - 939

Засоби ППО - 18

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) - 50

Автомобільна техніка - 404

Цистерни ПММ - 60

Артсистеми - 105

БПЛА ОТР (безпілотники) - 3

Легкі швидкісні катери - 2

При цьому командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що сьогодні, 4 березня, російські окупанти втратили три "грача" - так називають штурмовики Су-25. Два з них в Чернігівській області, і один - під Волновахою.

Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських військ.

Нагадаємо, українські війська перейшли в контрнаступ у Харківській області.

Раніше в Дніпрі поліція спіймала 15 диверсантів, які не можуть навіть правильно вимовити назву міста.

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Міністерство оборони УкраїниВійна Росії проти України