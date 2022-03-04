В Днепре полиция поймала 15 диверсантов. Не могут даже правильно выговорить название города

В Днепре национальная полиция за два дня обнаружила 15 человек, которые подозреваются в активной диверсионной работе на страну-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"За 3 и 4 марта в области задержано 15 человек, которые подозреваются в активной диверсионной работе на страну-агрессора. В области враг собирает данные о месторасположении площадей, мостов, зданий органов власти и других стратегических объектов. Во время проверки в телефонах задержанных находят фотографии этих мест, а также вооруженных россиян, переписку, видео пророссийского характера и другие вещи, которые подтверждают связь с вражескими спецслужбами", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что одна из задержанных женщин не смогла назвать правильно город (Днепр или Днепропетровск), фамилию мэра. У некоторых подозреваемых обнаружили фальшивые документы.

В двух районах были обнаружены два мародера – они обворовали дом и торговую точку.

По законам военного времени их ждет очень суровое наказание.

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