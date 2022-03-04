ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре полиция поймала 15 диверсантов. Не могут даже правильно выговорить название города

Новина українською →
Днепр, Пятница 04 марта 2022 22:31
В Днепре полиция поймала 15 диверсантов. Не могут даже правильно выговорить название города В Днепре полиция задержала 15 диверсантов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Днепре национальная полиция за два дня обнаружила 15 человек, которые подозреваются в активной диверсионной работе на страну-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"За 3 и 4 марта в области задержано 15 человек, которые подозреваются в активной диверсионной работе на страну-агрессора. В области враг собирает данные о месторасположении площадей, мостов, зданий органов власти и других стратегических объектов. Во время проверки в телефонах задержанных находят фотографии этих мест, а также вооруженных россиян, переписку, видео пророссийского характера и другие вещи, которые подтверждают связь с вражескими спецслужбами", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что одна из задержанных женщин не смогла назвать правильно город (Днепр или Днепропетровск), фамилию мэра. У некоторых подозреваемых обнаружили фальшивые документы.

В двух районах были обнаружены два мародера – они обворовали дом и торговую точку.

По законам военного времени их ждет очень суровое наказание.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховной Раде ужесточили наказание за мародерство.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДРГ Мародерство Днепр
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина