Украинские войска перешли в контрнаступление в Харьковской области, – Синегубов
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов поделился оперативной информацией о состоянии дел в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Харьковской ОВА в эфире телемарафона UAразом.
"Они (ВСУ) выдержали то нападение, которое было от агрессора, и сейчас они не то, что дают отпор, но уже перешли к контрнаступлению. Например, линию врага они отодвинули в Сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы", – заявил глава области.
По его словам, враг фактически потерял наступательные ресурсы и отказался от массированных атак бронированной техникой. Зато оккупанты ищут слабые места, но украинские Вооруженные силы дают достойный отпор. В частности, вечером наши армейцы уничтожили 3 танка, а еще один взяли в качестве трофея.
"Враг понимает, что он уже не пройдет. Ему ничего не остается, как коварно бить по жилым массивам, по центру города, у нас продолжаются артобстрелы целый день, и ракетные также – и по административным зданиям, и по жилым, к сожалению, тоже", – резюмировал Синегубов.
К слову, глава Николаевской области успокоил жителей областного центра – оккупантов выбили из города.
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