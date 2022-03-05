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Потери российских оккупантов на 10-й день войны: данные Минообороны

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Суббота 05 марта 2022 01:45
Потери российских оккупантов на 10-й день войны: данные Минообороны Фото: подбитый российский МТ-ЛБ под Харьковом (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

Уже десятый день продолжается война России против Украины. Вражеская техника вплотную подобралась к Киеву, но столица держит оборону. Другие большие города также остаются под контролем Украины. При этом российские оккупанты продолжают нести потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные замминистра обороны Анну Маляр.

В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:

Личный состав - 9 166

Самолеты - 33

Вертолеты - 37

Танки - 251

Боевые бронированные машины (ББМ) - 939

Средства ППО - 18

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 50

Автомобильная техника - 404

Цистерны ГСМ - 60

Артсистемы - 105

БПЛА ОТР (беспилотники) - 3

Легкие скоростные катера - 2

При этом командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что сегодня, 4 марта, российские оккупанты потеряли три "грача" - так называют штурмовики Су-25. Два из них в Черниговской области, и один - под Волновахой.

Кроме того, в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.

Напомним, украинские войска перешли в контрнаступление в Харьковской области.

Ранее в Днепре полиция поймала 15 диверсантов, которые не могут даже правильно выговорить название города.

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