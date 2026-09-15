РФ атакувала понад 15 АЗС у Києві: чи буде дефіцит пального
Росіяни пошкодили вже 16 автозаправних станцій у Києві. Втім, у мерії заспокоюють - дефіциту пального киянам чекати не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. начальника Київської МВА Андрія Ткачова в ефірі телемарафону.
Ворог цілить у заправки Києва
За словами Ткачова, росіяни свідомо обрали ціллю столичні автозаправні станції. Наразі кількість пошкоджених АЗС у місті зросла до 16.
Попри це, посадовець наголосив, що загрози дефіциту палива в Києві немає.
У КМВА запевняють - паливний ринок столиці залишається стабільним. Ткачов додав, що головна умова безпеки - дотримання киянами правил поведінки під час повітряних тривог.
"В першу чергу наші громадяни мають витримувати заходи безпеки і перебували в укриттях. АЗС під час тривоги мають закриватись, а всі клієнти та працівники мають евакуюватись в найближче укриття", - наголосив Ткачов.
Нагадаємо, мережа АЗК "Укрнафта" у Києві цього тижня пережила вже п'ятий за короткий час удар.
Голова правління компанії Богдан Кукура заявив, що станції на момент атаки були закриті через повітряну тривогу, тому постраждалих серед персоналу чи відвідувачів немає.
Тим часом ще вранці 15 вересня безпілотник влучив у заправку в Голосіївському районі - це був вже другий удар по АЗС за один ранок.