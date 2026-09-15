РФ атакувала понад 15 АЗС у Києві: чи буде дефіцит пального

Росіяни пошкодили вже 16 автозаправних станцій у Києві. Втім, у мерії заспокоюють - дефіциту пального киянам чекати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. начальника Київської МВА Андрія Ткачова в ефірі телемарафону.

Ворог цілить у заправки Києва

За словами Ткачова, росіяни свідомо обрали ціллю столичні автозаправні станції. Наразі кількість пошкоджених АЗС у місті зросла до 16.

Попри це, посадовець наголосив, що загрози дефіциту палива в Києві немає.

У КМВА запевняють - паливний ринок столиці залишається стабільним. Ткачов додав, що головна умова безпеки - дотримання киянами правил поведінки під час повітряних тривог.

"В першу чергу наші громадяни мають витримувати заходи безпеки і перебували в укриттях. АЗС під час тривоги мають закриватись, а всі клієнти та працівники мають евакуюватись в найближче укриття", - наголосив Ткачов.

Нагадаємо, мережа АЗК "Укрнафта" у Києві цього тижня пережила вже п'ятий за короткий час удар.