UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Потеплішає, місцями невеликий сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 22 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В України сьогодні, 22 лютого, значно потеплішає - подекуди очікується до +8 градусів тепла. У низці регіонів можливий невеликий сніг.

В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями.

У західних, Житомирській, Вінницькій областях і на півдні Одещини невеликий сніг, вдень з дощем, на решті території без опадів.

На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та південних областях 1-6° тепла, в Криму 3-8° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Києві близько 0°.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику лютого та розповів, якою загалом очікується погода в останній місяць зими.

Синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.

Крім того, метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві