Потеплеет, местами небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями.

В западных, Житомирской, Винницкой областях и на юге Одесской области небольшой снег, днем с дождем, на остальной территории без осадков.

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер юго-западный, на юге и востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и южных областях 1-6° тепла, в Крыму 3-8° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве около 0°.