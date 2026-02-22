RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Потеплеет, местами небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 22 февраля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 22 февраля, значительно потеплеет - местами ожидается до +8 градусов тепла. В ряде регионов возможен небольшой снег.

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями.

В западных, Житомирской, Винницкой областях и на юге Одесской области небольшой снег, днем с дождем, на остальной территории без осадков.

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер юго-западный, на юге и востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и южных областях 1-6° тепла, в Крыму 3-8° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве около 0°.

 

Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику февраля и рассказал, какой в целом ожидается погода в последний месяц зимы.

Синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.

Кроме того, метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве