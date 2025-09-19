Потепління та дощі у деяких регіонах: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні невеликі опади можливі вночі на південному сході, а вдень місцями у західних областях. Водночас у більшості регіонів країни буде сухо.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +6…+11 градусів, на півдні та крайньому заході країни +9…+14 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 градусів, а на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до +25 градусів.

У Карпатах вночі +3…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі +6…+11 градусів, вдень +18…+23 градуси. У Києві вночі +8…+10 градусів, вдень близько +20 градусів.

Погода по регіонах