Общество Образование Деньги Изменения

Потепление и дожди в некоторых регионах: погода в Украине на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз на 19 сентября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 18 сентября, в Украине повысится температура и будет потепление. Небольшие дожди ожидаются лишь в отдельных регионах, тогда как в большинстве областей сохранится сухая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня небольшие осадки возможны ночью на юго-востоке, а днем местами в западных областях. В то же время в большинстве регионов страны будет сухо.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +6...+11 градусов, на юге и крайнем западе страны +9...+14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 градусов, а на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях до +25 градусов.

В Карпатах ночью +3...+8 градусов, днем +9...+14 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в области ночью +6...+11 градусов, днем +18...+23 градуса. В Киеве ночью +8...+10 градусов, днем около +20 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью +10...+11 градусов, днем +20...+22 градуса, без осадков.
  • Восток - ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса, преимущественно сухо.
  • Центр - ночью +10...+11 градусов, днем +20...+22 градуса, без осадков.
  • Юг - ночью +12...+14 градусов, днем +22...+25 градусов, ночью местами небольшой дождь.
  • Запад - ночью +9...+14 градусов, днем +20...+24 градуса, местами днем небольшой дождь.
  • Карпаты - ночью +3...+8 градусов, днем +9...+14 градусов, прохладно, местами туманы.

 

Напомним, недавно синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украине возможно резкое похолодание и даже снег.

Кстати, вчера утром на высокогорье Карпат погода была туманной. При этом температура воздуха упала до минус 2 градусов по Цельсию.

Также известно, что урочище Заросляк возле Говерлы встретило первый снег. Температура воздуха достигла +2 градусов.

