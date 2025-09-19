ua en ru
Потепління та дощі у деяких регіонах: погода в Україні на сьогодні

П'ятниця 19 вересня 2025 07:01
Потепління та дощі у деяких регіонах: погода в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз на 19 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 18 вересня, в Україні підвищиться температура та буде потепління. Невеликі дощі очікуються лише в окремих регіонах, тоді як у більшості областей збережеться суха погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні невеликі опади можливі вночі на південному сході, а вдень місцями у західних областях. Водночас у більшості регіонів країни буде сухо.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +6…+11 градусів, на півдні та крайньому заході країни +9…+14 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 градусів, а на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до +25 градусів.

У Карпатах вночі +3…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі +6…+11 градусів, вдень +18…+23 градуси. У Києві вночі +8…+10 градусів, вдень близько +20 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі +10…+11 градусів, вдень +20…+22 градуси, без опадів.
  • Схід - вночі +10…+12 градусів, вдень +20…+22 градуси, переважно сухо.
  • Центр - вночі +10…+11 градусів, вдень +20…+22 градуси, без опадів.
  • Південь - вночі +12…+14 градусів, вдень +22…+25 градусів, вночі місцями невеликий дощ.
  • Захід - вночі +9…+14 градусів, вдень +20…+24 градуси, місцями вдень невеликий дощ.
  • Карпати - вночі +3…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів, прохолодно, подекуди тумани.

Потепління та дощі у деяких регіонах: погода в Україні на сьогодні

Нагадаємо, нещодавно синоптик Наталка Діденко повідомила, коли в Україні можливе різке похолодання і навіть сніг.

До речі, вчора зранку на високогір'ї Карпат погода була туманною. При цьому температура повітря впала до мінус 2 градусів за Цельсієм.

Також відомо, що урочище Заросляк біля Говерли зустріло перший сніг. Температура повітря сягнула +2 градусів.

