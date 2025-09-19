Потепление и дожди в некоторых регионах: погода в Украине на сегодня

Сегодня, 18 сентября, в Украине повысится температура и будет потепление. Небольшие дожди ожидаются лишь в отдельных регионах, тогда как в большинстве областей сохранится сухая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня небольшие осадки возможны ночью на юго-востоке, а днем местами в западных областях. В то же время в большинстве регионов страны будет сухо.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +6...+11 градусов, на юге и крайнем западе страны +9...+14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 градусов, а на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях до +25 градусов.

В Карпатах ночью +3...+8 градусов, днем +9...+14 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в области ночью +6...+11 градусов, днем +18...+23 градуса. В Киеве ночью +8...+10 градусов, днем около +20 градусов.

Погода по регионам