Потепління перемагає заморозки: як зміниться погода до кінця тижня і де прогріє до +21 (карта)

Головне: Нічні заморозки : у ніч на 1 та 2 травня майже по всій Україні, зокрема й у Київській області, очікуються заморозки у повітрі або на ґрунті.

: у ніч на 1 та 2 травня майже по всій Україні, зокрема й у Київській області, очікуються заморозки у повітрі або на ґрунті. Денна температура : 1 травня повітря прогріється в середньому до +8...+15°C, тоді як 2 травня тепліше може бути на заході - до +18°С.

: 1 травня повітря прогріється в середньому до +8...+15°C, тоді як 2 травня тепліше може бути на заході - до +18°С. Опади : завдяки впливу антициклону Winfried погода в Україні найближчими днями буде переважно сухою, лише вдень 1 травня невеликі дощі можливі на Лівобережжі та у Криму.

: завдяки впливу антициклону Winfried погода в Україні найближчими днями буде переважно сухою, лише вдень 1 травня невеликі дощі можливі на Лівобережжі та у Криму. Різке потепління: суттєва зміна температури почнеться з неділі, 3 травня, тоді як на початку наступного тижня може бути навіть "гарячіше".

Що буде з погодою в Україні 1 травня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж п'ятниці (1 травня) погода в Україні - переважно без опадів.

Вдень невеликий дощ місцями можливий:

на Лівобережжі;

у Криму.

Вночі зберігається ймовірність заморозків (0-3°С) у повітрі у більшості областей.

Дещо тепліше може бути у південній частині країни. Там температура повітря в нічні години очікується близько 1-6 градусів тепла. Хоча на поверхні ґрунту також можуть бути заморозки (0-3°С).

Температура повітря вдень - в середньому по Україні - від 8 до 15 градусів тепла.

Прогноз погоди по Україні на 1 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла також, що у перший день травня переважно суху та дуже теплу погоду - на значній частині території Європи - визначатиме антициклон на ім'я Winfried.

Антициклон Winfried та атмосферні фронти (карта: facebook.com/tala.didenko)

Тим часом по північних, західних і східних локаціях континенту - "гулятимуть атмосферні фронти, які підкидатимуть дощі" (місцями навіть з грозами).

В Україні ж, за словами експерта, початок травня стане перехідним - "від холоду до довгоочікуваного тепла".

У прес-службі УкрГМЦ у Facebook уточнили, що синоптичну ситуацію по території України 1 травня формуватиме поле високого атмосферного тиску (воно поширюватиметься з Західної Європи, від антициклону з центром над Німеччиною).

"Однак на висотах у нас все ще зберігається невелика кількість залишків циклону", - зауважили синоптики.

Саме тому вдень на Лівобережжі та у Криму місцями може бути невеликий дощ.

"Над нами все ще зберігається прохолодна повітряна маса, тому завтра буде ще прохолодно", - додали спеціалісти.

Українцям нагадали також, що заморозки ймовірні "завдяки нічним проясненням", адже за таких умов "приземний шар повітря інтенсивніше охолоджуватиметься".

Що прогнозують по Києву та області

Згідно з прогнозом УкрГМЦ, по території міста Києва та Київської області погода 1 травня буде з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Заморозки вночі ймовірні:

у Києві - на поверхні ґрунту (0-2°С);

по області - у повітрі (0-3°С).

Температура повітря вдень може становити:

у Києві - до 10-12 градусів тепла;

по області - близько 8-13 градусів тепла.

Прогноз погоди на 1 травня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Україні 2 травня

Впродовж суботи (2 травня) погода в Україні очікується, за даними УкрГМЦ, без опадів.

Температурний режим у порівнянні з попереднім днем суттєво не зміниться, хоча дещо тепліше може бути на заході:

вночі у багатьох областях - заморозки у повітрі (0-3°С);

вночі на півдні - близько 1-6 градусів тепла, заморозки - на поверхні ґрунту (0-3°С);

Заморозків по Україні 2 травня може бути менше (скриншот: meteo.gov.ua)

вдень по Україні - близько 8-15 градусів тепла;

вдень у західних областях - до +18°С.

Прогноз погоди по Україні на 2 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Як зміниться синоптична ситуація 3 травня

У неділю (3 травня) опадів в Україні, виходячи з інформації УкрГМЦ, не передбачається.

При цьому ймовірне підвищення температури повітря на 3-5 градусів.

Згідно з опублікованою синоптиками картою, місцями температура повітря вдень може підніматись навіть до +21°С.

Прогноз погоди по Україні на 3 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Яка погода може бути в Україні наступного тижня

Згідно з попереднім прогнозом метеоролога й синоптика Наталки Діденко, впродовж вихідних днів в Україні дійсно "відчутно потеплішає".

Вдень повітря на заході, за її словами, може локально прогрітись навіть до +22°С

"А початок наступного тижня подарує Україні розкішну погоду, по-справжньому теплу та сонячну", - наголосила спеціаліст.

Насамкінець - для кращого настрою - Діденко опублікувала карту попереднього температурного прогнозу на вівторок, 5 травня.

Попередній температурний прогноз на 5 травня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Варто зазначити, що раніше про ймовірне потепління на початку останнього місяця весни - у період з 3 по 7 травня - розповідав і синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

У бліц-інтерв'ю для РБК-Україна він пояснив також, що "оболонка атмосфери" - динамічна, тобто "постійно якийсь рух відбувається і постійно щось змінюється".

Саме тому практично неможливо точно сказати заздалегідь (з конкретними цифрами), яка погода буде в Україні впродовж травня.

Водночас він зауважив, що згідно з наявною у спеціалістів інформацією, середня місячна температура може бути нижчою за норму.

"Але знову ж таки, це - прямо за весь місяць беруться середньодобові значення та робиться середня місячна температура", - підсумував експерт.