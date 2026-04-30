Потепління перемагає заморозки: як зміниться погода до кінця тижня і де прогріє до +21 (карта)

Погода в Україні може суттєво змінитись вже найближчими днями. Замість квітневих дощів із мокрим снігом і шаленого вітру, початок травня обіцяє більше комфортного тепла та сонця.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж п'ятниці (1 травня) погода в Україні - переважно без опадів.
Вдень невеликий дощ місцями можливий:
Вночі зберігається ймовірність заморозків (0-3°С) у повітрі у більшості областей.
Дещо тепліше може бути у південній частині країни. Там температура повітря в нічні години очікується близько 1-6 градусів тепла. Хоча на поверхні ґрунту також можуть бути заморозки (0-3°С).
Температура повітря вдень - в середньому по Україні - від 8 до 15 градусів тепла.
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла також, що у перший день травня переважно суху та дуже теплу погоду - на значній частині території Європи - визначатиме антициклон на ім'я Winfried.
Тим часом по північних, західних і східних локаціях континенту - "гулятимуть атмосферні фронти, які підкидатимуть дощі" (місцями навіть з грозами).
В Україні ж, за словами експерта, початок травня стане перехідним - "від холоду до довгоочікуваного тепла".
У прес-службі УкрГМЦ у Facebook уточнили, що синоптичну ситуацію по території України 1 травня формуватиме поле високого атмосферного тиску (воно поширюватиметься з Західної Європи, від антициклону з центром над Німеччиною).
"Однак на висотах у нас все ще зберігається невелика кількість залишків циклону", - зауважили синоптики.
Саме тому вдень на Лівобережжі та у Криму місцями може бути невеликий дощ.
"Над нами все ще зберігається прохолодна повітряна маса, тому завтра буде ще прохолодно", - додали спеціалісти.
Українцям нагадали також, що заморозки ймовірні "завдяки нічним проясненням", адже за таких умов "приземний шар повітря інтенсивніше охолоджуватиметься".
Згідно з прогнозом УкрГМЦ, по території міста Києва та Київської області погода 1 травня буде з мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Заморозки вночі ймовірні:
Температура повітря вдень може становити:
Впродовж суботи (2 травня) погода в Україні очікується, за даними УкрГМЦ, без опадів.
Температурний режим у порівнянні з попереднім днем суттєво не зміниться, хоча дещо тепліше може бути на заході:
У неділю (3 травня) опадів в Україні, виходячи з інформації УкрГМЦ, не передбачається.
При цьому ймовірне підвищення температури повітря на 3-5 градусів.
Згідно з опублікованою синоптиками картою, місцями температура повітря вдень може підніматись навіть до +21°С.
Згідно з попереднім прогнозом метеоролога й синоптика Наталки Діденко, впродовж вихідних днів в Україні дійсно "відчутно потеплішає".
Вдень повітря на заході, за її словами, може локально прогрітись навіть до +22°С
"А початок наступного тижня подарує Україні розкішну погоду, по-справжньому теплу та сонячну", - наголосила спеціаліст.
Насамкінець - для кращого настрою - Діденко опублікувала карту попереднього температурного прогнозу на вівторок, 5 травня.
Варто зазначити, що раніше про ймовірне потепління на початку останнього місяця весни - у період з 3 по 7 травня - розповідав і синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
У бліц-інтерв'ю для РБК-Україна він пояснив також, що "оболонка атмосфери" - динамічна, тобто "постійно якийсь рух відбувається і постійно щось змінюється".
Саме тому практично неможливо точно сказати заздалегідь (з конкретними цифрами), яка погода буде в Україні впродовж травня.
Водночас він зауважив, що згідно з наявною у спеціалістів інформацією, середня місячна температура може бути нижчою за норму.
"Але знову ж таки, це - прямо за весь місяць беруться середньодобові значення та робиться середня місячна температура", - підсумував експерт.
