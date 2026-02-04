ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Потепління наближається: де сьогодні буде +4, а де - піде сніг з дощем

Середа 04 лютого 2026 07:00
Потепління наближається: де сьогодні буде +4, а де - піде сніг з дощем
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 4 лютого, в Україні збережеться морозна погода, хоча в західних областях вже відчуватиметься потепління. В окремих регіонах піде сніг, місцями з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні сьогодні

За її прогнозом, нічна температура в середу становитиме від -12 до -19 градусів, на півночі та північному сході - від -15 до -22 градусів.

Вдень очікується від -9 до -13 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині до -14 градусів. На заході країни вдень повітря прогріється до -2…+6 градусів, на Закарпатті можливе потепління до +4 градусів.

Як пояснила синоптик, антициклон почне поступово руйнуватися, що призведе до збільшення хмарності та снігу з мокрим снігом на заході країни.

Опади поширяться завтра вдень на Вінниччину, Житомирщину та Одещину. На решті території - без істотних опадів.

За даними Діденко, у західних областей очікується сильний південно-східний вітер зі штормовими поривами, на решті території — помірний, часом рвучкий.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується збільшення хмарності та посилення південно-східного вітру до 10-12 м/с. Найближчої ночі у столиці -17…-19 градусів, вдень близько -10 градусів. Ввечері є ймовірність невеликого снігу.

Потепління в Україні

За словами синоптика, із 5 лютого потепління стане помітнішим - Атлантика та південні потоки принесуть підвищення температури, опади та посилення вітру.

Нагадаємо, нещодавно синоптики пояснили кліматичні особливості лютого й оприлюднили попередній прогноз на 2026 рік.

Йдеться про середні та екстремальні температурні значення, кількість опадів і загальний характер погоди - в межах кліматичної норми або з незначним потеплінням.

Також в Укргідрометцентрі розкрили правду, чи справді треба вірити прогнозам бабака про весну.

А детальніше ознайомитися з прогнозом погоди на цей тиждень можна у матеріалі РБК-Україна.

