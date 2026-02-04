ua en ru
"Прильоти" у 14 місцях: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян

Середа 04 лютого 2026 08:29
"Прильоти" у 14 місцях: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян Фото: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Україну 105 ударними безпілотниками різних типів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Нічний удар ворога по Україні: де зафіксовано руйнування, скільки постраждалих

"У ніч на 4 лютого противник атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також з ТОТ Донецька й Чауди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною ліквідовано 88 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовані влучання 17 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Нічний удар по Україні

Російські війська у ніч на 4 лютого атакували регіони України десятками ударних безпілотників. Так, внаслідок масованого удару по Одесі постраждали цивільна та промислова інфраструктура.

Повідомляють, що внаслідок нічної атаки пошкоджень зазнали два райони міста. Постраждав двоповерховий житловий будинок, а також школа та дитячий садок.

Окрім того, ввечері 3 лютого росіяни вдарили дроном по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинули юнак та дівчина, серед постраждалих троє дітей.

