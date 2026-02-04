"Прильоти" у 14 місцях: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 4 лютого противник атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також з ТОТ Донецька й Чауди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною ліквідовано 88 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовані влучання 17 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.