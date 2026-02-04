ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Потепление приближается: где сегодня будет +4, а где - пойдет снег с дождем

Среда 04 февраля 2026 07:00
UA EN RU
Потепление приближается: где сегодня будет +4, а где - пойдет снег с дождем люстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 4 февраля (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 4 февраля, в Украине сохранится морозная погода, хотя в западных областях уже будет ощущаться потепление. В отдельных регионах пойдет снег, местами с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Читайте также: Февраль удивит температурой? Синоптики объяснили, каким может быть последний месяц зимы

Погода в Украине сегодня

По ее прогнозу, ночная температура в среду составит от -12 до -19 градусов, на севере и северо-востоке - от -15 до -22 градусов.

Днем ожидается от -9 до -13 градусов, в Сумской, Харьковской и Луганской областях до -14 градусов. На западе страны днем воздух прогреется до -2...+6 градусов, на Закарпатье возможно потепление до +4 градусов.

Как пояснила синоптик, антициклон начнет постепенно разрушаться, что приведет к увеличению облачности и снегу с мокрым снегом на западе страны.

Осадки распространятся завтра днем на Винницкую, Житомирскую и Одесскую области. На остальной территории - без существенных осадков.

По данным Диденко, в западных областях ожидается сильный юго-восточный ветер со штормовыми порывами, на остальной территории - умеренный, временами порывистый.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается увеличение облачности и усиление юго-восточного ветра до 10-12 м/с. Ближайшей ночью в столице -17...-19 градусов, днем около -10 градусов. Вечером есть вероятность небольшого снега.

Потепление в Украине

По словам синоптика, с 5 февраля потепление станет более заметным - Атлантика и южные потоки принесут повышение температуры, осадки и усиление ветра.

Напомним, недавно синоптики объяснили климатические особенности февраля и обнародовали предварительный прогноз на 2026 год.

Речь идет о средних и экстремальных температурных значениях, количестве осадков и общем характере погоды - в пределах климатической нормы или с незначительным потеплением.

Также в Укргидрометцентре раскрыли правду, действительно ли надо верить прогнозам сурка о весне.

А подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на эту неделю можно в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа
Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом