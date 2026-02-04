Потепление приближается: где сегодня будет +4, а где - пойдет снег с дождем

Сегодня, 4 февраля, в Украине сохранится морозная погода, хотя в западных областях уже будет ощущаться потепление. В отдельных регионах пойдет снег, местами с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине сегодня

По ее прогнозу, ночная температура в среду составит от -12 до -19 градусов, на севере и северо-востоке - от -15 до -22 градусов.

Днем ожидается от -9 до -13 градусов, в Сумской, Харьковской и Луганской областях до -14 градусов. На западе страны днем воздух прогреется до -2...+6 градусов, на Закарпатье возможно потепление до +4 градусов.

Как пояснила синоптик, антициклон начнет постепенно разрушаться, что приведет к увеличению облачности и снегу с мокрым снегом на западе страны.

Осадки распространятся завтра днем на Винницкую, Житомирскую и Одесскую области. На остальной территории - без существенных осадков.

По данным Диденко, в западных областях ожидается сильный юго-восточный ветер со штормовыми порывами, на остальной территории - умеренный, временами порывистый.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается увеличение облачности и усиление юго-восточного ветра до 10-12 м/с. Ближайшей ночью в столице -17...-19 градусов, днем около -10 градусов. Вечером есть вероятность небольшого снега.

Потепление в Украине

По словам синоптика, с 5 февраля потепление станет более заметным - Атлантика и южные потоки принесут повышение температуры, осадки и усиление ветра.