До -25 та різке потепління: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

Сильні морози затримаються в Україні щонайменше до середини тижня. Синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів, але вже з четверга можливі снігопади та поступове підвищення температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У понеділок, 2 лютого, у більшості регіонів України переважатиме сонячна, місцями з проясненням погода.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -17до -25 градусів;

у східних областях - від -25 до -22 градусів;

у центральних областях - від -17 до -23градусів;

у південних областях - від -9 до -15 градусів;

у західних областях - від -2 до -21 градусів.



У вівторок, 3 лютого, опади також не прогнозуються, по всіх областях України буде сонячно. В Україні все ще триматимуться морози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -13 до -25 градусів;

у східних областях - від -16 до -22 градусів;

у центральних областях - від -15 до -25 градусів;

у південних областях - від -9 до -17 градусів;

у західних областях - від +3 до -21градусів.

У середу, 4 лютого, по у західній частині країни буде хмарно, про решті територій - з проясенням. Водночас, майже по всій території країни все ще будуть триматись морози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -15 до -23 градусів;

у східних областях - від -11 до -21 градусів;

у центральних областях - від -7 до -18 градусів;

у південних областях - від -3 до -13 градусів;

у західних областях - від +6 до -15 градусів.

У четвер, 5 лютого, за картами синоптиків можливе незначне потепління. Мокрий сніг можливий на заході та на півдні, сінігопади на півночі та в центрі. А ось на сході буде сонячно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -8 до -21 градусів;

у східних областях - від -6 до -19 градусів;

у центральних областях - від -1 до -14 градусів;

у південних областях - від +5 до -7 градусів;

у західних областях - від +5 до -6 градусів.

У п'ятницю, 6 лютого, потепління очікується по всії території країни. Буде хмарно, майже по всій території країни, кпіс заходу, можливі снігопади

Стовпчики термометрів вдень покажуть: