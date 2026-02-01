ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

До -25 та різке потепління: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

Україна, Неділя 01 лютого 2026 18:30
До -25 та різке потепління: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти) Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сильні морози затримаються в Україні щонайменше до середини тижня. Синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів, але вже з четверга можливі снігопади та поступове підвищення температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 2 лютого, у більшості регіонів України переважатиме сонячна, місцями з проясненням погода.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -17до -25 градусів;
  • у східних областях - від -25 до -22 градусів;
  • у центральних областях - від -17 до -23градусів;
  • у південних областях - від -9 до -15 градусів;
  • у західних областях - від -2 до -21 градусів.

До -25 та різке потепління: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)
У вівторок, 3 лютого, опади також не прогнозуються, по всіх областях України буде сонячно. В Україні все ще триматимуться морози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -13 до -25 градусів;
  • у східних областях - від -16 до -22 градусів;
  • у центральних областях - від -15 до -25 градусів;
  • у південних областях - від -9 до -17 градусів;
  • у західних областях - від +3 до -21градусів.

До -25 та різке потепління: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

У середу, 4 лютого, по у західній частині країни буде хмарно, про решті територій - з проясенням. Водночас, майже по всій території країни все ще будуть триматись морози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -15 до -23 градусів;
  • у східних областях - від -11 до -21 градусів;
  • у центральних областях - від -7 до -18 градусів;
  • у південних областях - від -3 до -13 градусів;
  • у західних областях - від +6 до -15 градусів.

До -25 та різке потепління: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

У четвер, 5 лютого, за картами синоптиків можливе незначне потепління. Мокрий сніг можливий на заході та на півдні, сінігопади на півночі та в центрі. А ось на сході буде сонячно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -8 до -21 градусів;
  • у східних областях - від -6 до -19 градусів;
  • у центральних областях - від -1 до -14 градусів;
  • у південних областях - від +5 до -7 градусів;
  • у західних областях - від +5 до -6 градусів.

До -25 та різке потепління: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

У п'ятницю, 6 лютого, потепління очікується по всії території країни. Буде хмарно, майже по всій території країни, кпіс заходу, можливі снігопади

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -2 до -15 градусів;
  • у східних областях - від -2 до -12 градусів;
  • у центральних областях - від 0 до -11 градусів;
  • у південних областях - від +4 до -4 градусів;
  • у західних областях - від +8 до -4 градусів.

До -25 та різке потепління: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

Прогнози на лютий

За прогнозами синоптиків, на початку лютого Україну накриє суттєве похолодання. У низці регіонів можливі аномально низькі температури "червоного" рівня - до мінус 30 градусів.

Також синоптики повідомили, коли в країні очікується максимальне зниження температури та з якого часу морози почнуть поступово відступати.

Крім того, метеорологи пояснили кліматичні особливості лютого й оприлюднили попередній прогноз на 2026 рік. Йдеться про середні та екстремальні температурні значення, кількість опадів і загальний характер погоди - в межах кліматичної норми або з незначним потеплінням.

За словами синоптикині Наталки Діденко, пік сильних морозів в Україні прогнозується на 2–4 лютого, після чого холод поступово слабшатиме. Відчутне потепління очікується вже найближчим часом.

Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
