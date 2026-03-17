UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Потепління між США та Пекіном відкладається? Трамп зробив заяву

19:12 17.03.2026 Вт
2 хв
Торгівельне перемир'я між США та Китаєм тепер під питанням?
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп та президент Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп відклав візит до Китаю - він мав відбутись вже наприкінці березня. Тепер поїздка, від якої залежить торгівельне перемир'я між двома наддержавами, під питанням.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив сам Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном в Овальному кабінеті.

Читайте також: Іран може стати перешкодою для зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном

Коли тепер поїде Трамп

"Я поїду до Китаю через п'ять-шість тижнів, а не наприкінці місяця", - заявив він.

За словами президента, він планує "перезавантажити" переговори із Сі Цзіньпіном. Деталей не уточнив.

Чому це важливо

Візит розглядали як головний шанс закріпити торгівельне перемир'я між США і Китаєм. Але плани зламала інша криза.

Трамп почав тиснути на Пекін та інші країни, щоб ті використали військову силу для захисту Ормузької протоки. Це частина його спроб вирішити ситуацію навколо війни в Ірані - і саме вона відсунула Китай на потім, пише видання.

Раніше МЗС Китаю зазначало, що війна на Близькому Сході не завадить проведенню саміту. Саме від нього очікують розв'язання ключових суперечностей між Пекіном та Вашингтоном.

Відмова від саміту завдасть шкоди всьому світу, зазначали в МЗС Китаю.

Раніше Китай закликав усі країни разом зупинити війну на Близькому Сході, бо вона б'є по всьому світу.

Раніше, коли США почали війну і ліквідували лідера Ірану Алі Хаменеї - у Китаї була інша позиція. Тоді в КНР називали це неприйнятним і засуджували атаку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
