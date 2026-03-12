ua en ru
Китай закликав усіх терміново натиснути кнопку "стоп" у війні в Ірані

17:23 12.03.2026 Чт
2 хв
Війна на Близькому Сході сильно зачепила Китай
aimg Олена Чупровська
Китай закликав усіх терміново натиснути кнопку "стоп" у війні в Ірані Фото: глава МЗС Китаю Ван І (Getty Images)

Китай закликав усі країни разом натиснути кнопку "стоп" у конфлікті на Близькому Сході, бо війна б'є по всьому світу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Сіньхуа", про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Читайте також: Чи буде перезавантаження? Соратник Трампа готує ґрунт для нових угод із Китаєм у травні

Що сказав Ван І

За словами міністра, довгий конфлікт на Близькому Сході завдає шкоди місцевим людям, підриває регіональну економіку і руйнує безпеку.

"Всі сторони повинні закликати залучені сторони якомога швидше натиснути кнопку "стоп" військових операцій, щоб запобігти подальшій ескалації", - наголосив Ван І в розмові телефоном з главою МЗС Єгипту Абделем Абідіном 12 березня.

Він також підкреслив, що Китай і Єгипет, як відповідальні держави, виступають за переговори, а не за силу.

Міністр Абідін передав позицію Каїра: Єгипет стурбований ситуацією на Близькому Сході і підтримує резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликає до стриманості

Як Китай коментував війну в Ірані раніше

Коли 28 лютого США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану і ліквідували аятолу Алі Хаменеї, Ван І назвав це "неприйнятним". Він вів переговори з Лавровим, засуджував атаку і ініціював екстрене засідання Радбезу ООН.

Але практичної допомоги Ірану Пекін так і не надав - обмежився дипломатичною риторикою. Тепер він закликає всіх, включно з Тегераном, зупинити зброю.

Чому Китай особисто зацікавлений у мирі

Близький Схід - це не просто геополітика для Пекіна, а питання економічної виживаності.

Понад 55% усього нафтового імпорту Китаю надходить із Близького Сходу, приблизно 13% - безпосередньо з Ірану.

Блокада Ормузької протоки вже обвалила морський трафік на 70% і спричинила дефіцит сірки - сировини для добрив, мікрочипів і металургії. Саме Китай є одним із найбільших імпортерів сірки в регіоні.

Конфлікт б'є по китайській економіці напряму: зростають ціни, рвуться ланцюги постачань.

