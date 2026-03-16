Іран може стати перешкодою для зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна можуть відкласти через конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Я не думаю, що зустріч під загрозою, але цілком можливо, що її можуть відкласти", - зазначила речниця Білого дому Кароліна Левітт.

Трамп має відвідати Китай з 31 березня по 2 квітня для проведення довгоочікуваної зустрічі лідерів двох найбільших економік світу.

Зрив візиту через Іран

Вчора, 15 березня, Financial Times повідомило, що Трамп пригрозив відкласти зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, якщо Китай не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.

"Я вважаю, що Китай теж повинен допомогти, адже 90% нафти Китай отримує саме через цю протоку. Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Ми можемо відкласти зустріч", - сказав президент США.

Саміт лідерів США та Китаю запланований на кінець березня, проте тепер Трамп допустив його відкладення на невизначений термін.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, найближчими тижнями президент США має прибути до регіону для доленосної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. МЗС Китаю вже підтвердило: війна на Близькому Сході не завадить проведенню саміту, від якого очікують розв'язання ключових протиріч між Пекіном та Вашингтоном.