Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Потепление между США и Пекином откладывается? Трамп сделал заявление

19:12 17.03.2026 Вт
2 мин
Торговое перемирие между США и Китаем теперь под вопросом?
aimg Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отложил визит в Китай - он должен был состояться уже в конце марта. Теперь поездка, от которой зависит торговое перемирие между двумя сверхдержавами, под вопросом.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил сам Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в Овальном кабинете.

Читайте также: Иран может стать препятствием для встречи Трампа с Си Цзиньпином

Когда теперь поедет Трамп

"Я поеду в Китай через пять-шесть недель, а не в конце месяца", - заявил он.

По словам президента, он планирует "перезагрузить" переговоры с Си Цзиньпином. Деталей не уточнил.

Почему это важно

Визит рассматривали как главный шанс закрепить торговое перемирие между США и Китаем. Но планы сломал другой кризис.

Трамп начал давить на Пекин и другие страны, чтобы те использовали военную силу для защиты Ормузского пролива. Это часть его попыток решить ситуацию вокруг войны в Иране - и именно она отодвинула Китай на потом, пишет издание.

Ранее МИД Китая отмечало, что война на Ближнем Востоке не помешает проведению саммита. Именно от него ожидают решения ключевых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Отказ от саммита нанесет вред всему миру, отмечали в МИД Китая.

Ранее Китай призвал все страны вместе остановить войну на Ближнем Востоке, потому что она бьет по всему миру.

Ранее, когда США начали войну и ликвидировали лидера Ирана Али Хаменеи - в Китае была другая позиция. Тогда в КНР называли это неприемлемым и осуждали атаку.

