Потепление между США и Пекином откладывается? Трамп сделал заявление

Когда теперь поедет Трамп

"Я поеду в Китай через пять-шесть недель, а не в конце месяца", - заявил он.

По словам президента, он планирует "перезагрузить" переговоры с Си Цзиньпином. Деталей не уточнил.

Почему это важно

Визит рассматривали как главный шанс закрепить торговое перемирие между США и Китаем. Но планы сломал другой кризис.

Трамп начал давить на Пекин и другие страны, чтобы те использовали военную силу для защиты Ормузского пролива. Это часть его попыток решить ситуацию вокруг войны в Иране - и именно она отодвинула Китай на потом, пишет издание.

Ранее МИД Китая отмечало, что война на Ближнем Востоке не помешает проведению саммита. Именно от него ожидают решения ключевых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Отказ от саммита нанесет вред всему миру, отмечали в МИД Китая.