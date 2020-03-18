Потепление до +14: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 18 марта улучшилась, тепло во всех областях, но ночью морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе сегодня переменная облачность, днем +10+14, а ночью -2+3. В северных областях днем +8+11, а ночью -1-3.

На востоке страны днем +9+11, а ночью -3-5, а в центральных областях +8+11, а ночью -1-3. На юге страны тепло, днем +8+12, а ночью -1-4.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня сухо. Днем +8+10, а ночью -1+1.

РБК-Украина писало, что 15 марта в Карпатах выпало более 1 метра снега. На снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляло 31-130 сантиметров.

Кроме того, в Карпатах сохранилась снеголавинная опасность из-за оттепели. В горах Закарпатской области был объявлен 3 уровень опасности схода лавин.

Кроме этого сообщалось, что в конце февраля на архипелаге Шпицберген Норвегии в результате схода лавины возле ледника Фричтов погибли двое немецких граждан. Возле ледника также пропали без вести два человека, которые принимали участие в организованном российской компанией туре.