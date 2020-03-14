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В Карпатах из-за оттепели возможны схождения лавин

Новости » Общество     14.03.2020 - 08:11
В Карпатах из-за оттепели возможны схождения лавин
Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

Синоптики объявили снеголавинную опасность 3 уровня в горах Закарпатской области

Сегодня, 14 марта, в Карпатах сохранится высокий риск схождения снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, высокая вероятность схода лавин существует в Закарпатской области. Причиной лавинной опасности является оттепель.

Синоптики объявили значительную снеголавинную опасность 3-го уровня.

Напомним, вчера, 13 марта, синоптики предупреждали, что в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная опасность схода лавин в связи оттепелями.

Также РБК-Украина писало, что в Альпах произошел сход двух лавин в регионах Дахштайн и Каринтия. Вследствие схода лавин погибли 6 человек, 5 из которых были гражданами Чехии. Среди погибших сотрудник местной полиции.

Кроме этого сообщилось, что в конце февраля на архипелаге Шпицберген в Норвегии в результате схода лавины возле ледника Фричтов погибли двое немецких граждан. Возле ледника также пропали без вести два человека, которые принимали участие в организованном российской компанией туре.

В Карпатах могут сойти лавины из-за метелей и оттепели В Карпатах сегодня сохранится 3 уровень лавинной опасности
Новости Украины лавинаКарпатыЗакарпатская область
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