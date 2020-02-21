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В Норвегии в результате схода лавины погибли люди

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 15:28
В Норвегии в результате схода лавины погибли люди
Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

Туристы участвовали в туре, который был организован российской туристической компанией

На норвежском архипелаге Шпицберген в результате схода снежной лавины около ледника погибли двое граждан Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Как сообщается, около ледника Фричтов пропали без вести два человека, которые участвовали в туре, организованном российской фирмой Arctic Travel Company Grumant.

Ледник расположен неподалеку от Баренцбург, российского угледобывающего города. В соответствии с договором 1920 года Норвегия обладает суверенитетом над архипелагом, но другие страны, подписавшие документ, имеют право эксплуатировать его природные ресурсы.

Напомним, в Грузии после схождения снежной лавины на горе Тетнульди пропал украинский турист. В районе схода лавины оказались четверо туристов из Чехии и турист из Украины, место нахождения последнего неизвестно.

Кроме того, в Соединенных Штатах на горнолыжном курорте в Северной Калифорнии произошло схождение лавины. В результате один лыжник погиб, еще один получил тяжелые травмы.

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