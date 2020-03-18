Потепління до +14: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 18 березня покращилась, тепло у всіх областях, але вночі морози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході сьогодні мінлива хмарність, вдень +10+14, а вночі -2+3. У північних областях вдень +8+11, а вночі -1-3.

На сході країни вдень +9+11, а вночі -3-5, а у центральних областях +8+11, а вночі -1-3. На півдні країни тепло, вдень +8+12, а вночі -1-4.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сухо. Вдень +8+10, а вночі -1+1.

РБК-Україна писало, що 15 березня у Карпатах випало понад 1 метр снігу. На сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 31-130 сантиметрів.

Крім того, у Карпатах зберігалася сніголавинна небезпека через відлигу. У горах Закарпатської області було оголошено 3 рівень небезпеки сходження лавин.

Крім цього повідомлялося, що в кінці лютого на архіпелазі Шпіцберген Норвегії в результаті сходження лавини біля льодовика Фричтов загинули двоє німецьких громадян. Біля льодовика також пропали безвісти дві людини, які брали участь в організованому російською компанією турі.