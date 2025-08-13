Посуха й шкідники нищать поля: які регіони України можуть втратити врожай

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади серпня 2025 року і пояснили, в яких областях сільськогосподарські культури постраждали від проявів негоди найбільше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, впродовж першої декади серпня на території нашої країни спостерігалася тепла з опадами різної інтенсивності погода.
На початку місяця середньодобові температури повітря на всій території були на 2-3°C вищими за норму.
Тим часом із переміщенням холодного атмосферного фронту у середині декади відмічалося зниження температури повітря:
На півдні України погода при цьому залишалася жаркою.
Крім того, у західних, північних та центральних областях пройшли короткочасні грозові дощі.
"Переміщення фронту супроводжувалося поривчастим вітром та локальним випадінням граду", - додали в УкрГМЦ.
В Укргідрометцентрі повідомили, що впродовж першої декади серпня агрометеорологічні умови були переважно сприятливими для вегетації пізніх культур і проведення жнив:
В окремих районах північних областей дощі, шквалисте посилення вітру та град:
Тим часом вкрай незадовільними для формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур, городини та плодових агрометеорологічні умови залишались:
"Через спекотну погоду, стійкий дефіцит опадів (період бездощів'я триває від 45 до 70 днів) і тривалу ґрунтову посуху", - пояснили експерти.
Крім того, на багатьох площах Миколаївської та Херсонської областей відмічалася повна загибель посівів соняшнику та кукурудзи:
