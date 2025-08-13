UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Посуха й шкідники нищать поля: які регіони України можуть втратити врожай

У деяких областях погода на початку серпня - незадовільна для формування врожаю (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади серпня 2025 року і пояснили, в яких областях сільськогосподарські культури постраждали від проявів негоди найбільше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Особливості погоди в Україні на початку серпня

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, впродовж першої декади серпня на території нашої країни спостерігалася тепла з опадами різної інтенсивності погода.

На початку місяця середньодобові температури повітря на всій території були на 2-3°C вищими за норму.

Тим часом із переміщенням холодного атмосферного фронту у середині декади відмічалося зниження температури повітря:

  • у західних областях - до показників нижчих від норми на 1-2°C;
  • у решті областей - до показників, близьких до неї.

На півдні України погода при цьому залишалася жаркою.

Крім того, у західних, північних та центральних областях пройшли короткочасні грозові дощі.

"Переміщення фронту супроводжувалося поривчастим вітром та локальним випадінням граду", - додали в УкрГМЦ.

Агрометеорологічні умови першої декади серпня 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

В яких областях погода наробила найбільше шкоди

В Укргідрометцентрі повідомили, що впродовж першої декади серпня агрометеорологічні умови були переважно сприятливими для вегетації пізніх культур і проведення жнив:

  • у західних областях;
  • у північних областях.

В окремих районах північних областей дощі, шквалисте посилення вітру та град:

  • призвели до полягання незібраних озимих і ранніх ярих зернових культур;
  • подекуди - негода повністю пошкодила городину.

Тим часом вкрай незадовільними для формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур, городини та плодових агрометеорологічні умови залишались:

  • у південних областях;
  • у Дніпропетровській області.

"Через спекотну погоду, стійкий дефіцит опадів (період бездощів'я триває від 45 до 70 днів) і тривалу ґрунтову посуху", - пояснили експерти.

Крім того, на багатьох площах Миколаївської та Херсонської областей відмічалася повна загибель посівів соняшнику та кукурудзи:

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше метеоролог й синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні посилиться спека, а потім ймовірне різко похолодає.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, що несе погода цього тижня й де чекати холодних ночей.

