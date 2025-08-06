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У Києві вирує негода: сильна злива заливає вулиці (фото, відео)

Київ, Середа 06 серпня 2025 13:26
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У Києві вирує негода: сильна злива заливає вулиці (фото, відео) Фото: в Києві спостерігається сильна негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У Києві надвечір 6 серпня розпочалась раптова злива. У різних районах міста вже фіксують сильний дощ та пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

У кількох районах міста стрімко почалась злива, місцями з поривами вітру. Подекуди негода повалила дерева, що призвело до ускладнень на дорогах.

Мешканців просять бути обережними, не ховатися під деревами й уникати пересування без нагальної потреби.

Зауважимо, що ще вчора українців попереджали, що 6 серпня у Києві та області очікуються грози, град та шквали. Через негоду оголошено штормове попередження.

Варто додати, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Оновлено о 13:35.

У зв'язку з погіршенням погодних умов відбудуться деякі зміни в русі транспорту.

Як повідомив Київпастранс, затримується рух тролейбусів № 43 та № 43К по бульвару Міхновського з причини скупчення води.

Що робити під час негоди

Зауважимо, що під час грози варто уникати місць поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Куди звертатись за допомогою:

  • При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
  • Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Додамо, раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.

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