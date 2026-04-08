Постріл собі в ногу: в РФ цензура почала "косити" навіть провладні Z-канали

Російська цензура почала знищувати власну пропагандистську мережу. Через масові блокування перегляди провладних Z-каналів впали майже вдвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За інформацією ЦПД, на тлі спроб Кремля "зачистити" інформаційний простір, лояльні до влади ресурси зазнали суттєвих втрат.
За наявними даними, охоплення Z-каналів скоротилися приблизно на 41%, а аудиторія деяких медіа зменшилася більш ніж удвічі.
Система цензури в РФ перестала розрізняти "своїх" та "чужих", завдаючи удару по екосистемі, яка роками вибудовувалася для поширення пропаганди.
Експерти фіксують загальну тенденцію до звуження інформаційного середовища в Росії. Для цього влада використовує тривалі відключення мобільного інтернету та тестування "білих списків" дозволених сайтів.
"Це лише демонструє абсурдність роботи інструментів цензури в РФ. Спочатку блокування мали на меті витіснити інакодумство, а тепер система "косить" усіх без розбору", - зазначають у ЦПД.
Головною метою Кремля залишається максимальний контроль над потоками інформації, заради якого влада готова жертвувати навіть ефективністю власних пропагандистів.
Нагадаємо, останнім часом Росія вжила низку радикальних кроків для встановлення тотального контролю в мережі.
Зокрема, спецслужби РФ фактично скасували банківську таємницю, отримавши прямий доступ до рахунків та особистих переписок громадян.
Крім того, у десятках регіонів РФ, включаючи Москву, вже фіксували масові відключення зв'язку за прикладом Ірану та Китаю, що влада пояснює "захистом від зовнішніх загроз".
Також ФСБ офіційно отримала повноваження повністю вимикати інтернет та телефонний зв’язок у країні в межах нових механізмів контролю над комунікаційними мережами.