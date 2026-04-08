Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Выстрел себе в ногу: в РФ цензура начала "косить" даже провластные Z-каналы

16:52 08.04.2026 Ср
2 мин
Кремлевская "машина зачистки" дала сбой
aimg Сергей Козачук
Фото: пропаганда в РФ теряет просмотры из-за цензуры (Getty Images)

Российская цензура начала уничтожать собственную пропагандистскую сеть. Из-за массовых блокировок просмотры провластных Z-каналов упали почти вдвое.

Последствия блокировок для пропаганды

По информации ЦПИ, на фоне попыток Кремля "зачистить" информационное пространство, лояльные к власти ресурсы понесли существенные потери.

По имеющимся данным, охват Z-каналов сократился примерно на 41%, а аудитория некоторых медиа уменьшилась более чем вдвое.

Система цензуры в РФ перестала различать "своих" и "чужих", нанося удар по экосистеме, которая годами выстраивалась для распространения пропаганды.

Курс на полную изоляцию интернета

Эксперты фиксируют общую тенденцию к сужению информационной среды в России. Для этого власти используют длительные отключения мобильного интернета и тестирование "белых списков" разрешенных сайтов.

"Это лишь демонстрирует абсурдность работы инструментов цензуры в РФ. Сначала блокировки имели целью вытеснить инакомыслие, а теперь система "косит" всех без разбора", - отмечают в ЦПД.

Главной целью Кремля остается максимальный контроль над потоками информации, ради которого власть готова жертвовать даже эффективностью собственных пропагандистов.

Цифровой ГУЛАГ и контроль ФСБ

Напомним, в последнее время Россия предприняла ряд радикальных шагов для установления тотального контроля в сети.

В частности, спецслужбы РФ фактически отменили банковскую тайну, получив прямой доступ к счетам и личной переписке граждан.

Кроме того, в десятках регионов РФ, включая Москву, уже фиксировали массовые отключения связи по примеру Ирана и Китая, что власти объясняют "защитой от внешних угроз".

Также ФСБ официально получила полномочия полностью отключать интернет и телефонную связь в стране в рамках новых механизмов контроля над коммуникационными сетями.

