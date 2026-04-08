Выстрел себе в ногу: в РФ цензура начала "косить" даже провластные Z-каналы
Российская цензура начала уничтожать собственную пропагандистскую сеть. Из-за массовых блокировок просмотры провластных Z-каналов упали почти вдвое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Последствия блокировок для пропаганды
По информации ЦПИ, на фоне попыток Кремля "зачистить" информационное пространство, лояльные к власти ресурсы понесли существенные потери.
По имеющимся данным, охват Z-каналов сократился примерно на 41%, а аудитория некоторых медиа уменьшилась более чем вдвое.
Система цензуры в РФ перестала различать "своих" и "чужих", нанося удар по экосистеме, которая годами выстраивалась для распространения пропаганды.
Курс на полную изоляцию интернета
Эксперты фиксируют общую тенденцию к сужению информационной среды в России. Для этого власти используют длительные отключения мобильного интернета и тестирование "белых списков" разрешенных сайтов.
"Это лишь демонстрирует абсурдность работы инструментов цензуры в РФ. Сначала блокировки имели целью вытеснить инакомыслие, а теперь система "косит" всех без разбора", - отмечают в ЦПД.
Главной целью Кремля остается максимальный контроль над потоками информации, ради которого власть готова жертвовать даже эффективностью собственных пропагандистов.
Цифровой ГУЛАГ и контроль ФСБ
Напомним, в последнее время Россия предприняла ряд радикальных шагов для установления тотального контроля в сети.
В частности, спецслужбы РФ фактически отменили банковскую тайну, получив прямой доступ к счетам и личной переписке граждан.
Кроме того, в десятках регионов РФ, включая Москву, уже фиксировали массовые отключения связи по примеру Ирана и Китая, что власти объясняют "защитой от внешних угроз".
Также ФСБ официально получила полномочия полностью отключать интернет и телефонную связь в стране в рамках новых механизмов контроля над коммуникационными сетями.