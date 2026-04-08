ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Выстрел себе в ногу: в РФ цензура начала "косить" даже провластные Z-каналы

16:52 08.04.2026 Ср
2 мин
Кремлевская "машина зачистки" дала сбой
aimg Сергей Козачук
Фото: пропаганда в РФ теряет просмотры из-за цензуры (Getty Images)

Российская цензура начала уничтожать собственную пропагандистскую сеть. Из-за массовых блокировок просмотры провластных Z-каналов упали почти вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Последствия блокировок для пропаганды

По информации ЦПИ, на фоне попыток Кремля "зачистить" информационное пространство, лояльные к власти ресурсы понесли существенные потери.

По имеющимся данным, охват Z-каналов сократился примерно на 41%, а аудитория некоторых медиа уменьшилась более чем вдвое.

Система цензуры в РФ перестала различать "своих" и "чужих", нанося удар по экосистеме, которая годами выстраивалась для распространения пропаганды.

Курс на полную изоляцию интернета

Эксперты фиксируют общую тенденцию к сужению информационной среды в России. Для этого власти используют длительные отключения мобильного интернета и тестирование "белых списков" разрешенных сайтов.

"Это лишь демонстрирует абсурдность работы инструментов цензуры в РФ. Сначала блокировки имели целью вытеснить инакомыслие, а теперь система "косит" всех без разбора", - отмечают в ЦПД.

Главной целью Кремля остается максимальный контроль над потоками информации, ради которого власть готова жертвовать даже эффективностью собственных пропагандистов.

Цифровой ГУЛАГ и контроль ФСБ

Напомним, в последнее время Россия предприняла ряд радикальных шагов для установления тотального контроля в сети.

В частности, спецслужбы РФ фактически отменили банковскую тайну, получив прямой доступ к счетам и личной переписке граждан.

Кроме того, в десятках регионов РФ, включая Москву, уже фиксировали массовые отключения связи по примеру Ирана и Китая, что власти объясняют "защитой от внешних угроз".

Также ФСБ официально получила полномочия полностью отключать интернет и телефонную связь в стране в рамках новых механизмов контроля над коммуникационными сетями.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Интернет Пропагандист
Новости
Аналитика
