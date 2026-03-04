UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Постріл собі в ногу: в МЗС відповіли Словаччині на рішення про електрику

20:50 04.03.2026 Ср
2 хв
Чому рішення Фіцо небезпечне для Словаччини?
aimg Антон Корж
Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення словацької сторони розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України - це постріл собі в ногу з боку Братислави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на брифінгу 4 березня.

Читайте також: У Зеленського окреслили Фіцо чіткі рамки для зустрічі щодо "Дружби"

Тихий зазначив, що словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо та його поплічники стріляють в ногу не просто Словаччині, а власним енергетичним компаніям. Україна отримує цю електроенергію за гроші, а не безкоштовно.

"Тож уряд Фіцо просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел. Пояснення таких дивних намірів лише одне: для Фіцо йдеться не про громадян Словаччини, а про збереження його економічних зв’язків з РФ - навіть ціною шкоди словацькому бізнесу", - зазначив Тихий.

Він додав, що Фіцо продовжує відмовлятися від зустрічі, яку йому запропонував президент України Володимир Зеленський. На зустрічі сторони могли б вирішити проблемні питання, а пропозиція все ще чинна.

Припинення імпорту електроенергії зі Словаччини: що відомо

Нагадаємо, ще у лютому Фіцо пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні. Причиною він назвав ситуацію з нафтопроводом "Дружба". А 23 лютого Фіцо заявив, що Словаччина призупиняє аварійне постачання електроенергії в Україну, попри вкрай важку ситуацію в країні через російські удари.

Пізніше Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" анонсувала подання скарги до прокуратури щодо рішення Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні.

Проте попри це словацький уряд відкрито наплював на парламент та ухвалив рішення припинити постачання електрики до України. 4 березня стало відомо, що словацька держкомпанія SEPS заявила про намір розірвати контракт з українським "Укренерго".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС УкраїниУкраїнаЕлектроенергія