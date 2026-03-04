Постріл собі в ногу: в МЗС відповіли Словаччині на рішення про електрику

Рішення словацької сторони розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України - це постріл собі в ногу з боку Братислави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на брифінгу 4 березня.
Тихий зазначив, що словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо та його поплічники стріляють в ногу не просто Словаччині, а власним енергетичним компаніям. Україна отримує цю електроенергію за гроші, а не безкоштовно.
"Тож уряд Фіцо просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел. Пояснення таких дивних намірів лише одне: для Фіцо йдеться не про громадян Словаччини, а про збереження його економічних зв’язків з РФ - навіть ціною шкоди словацькому бізнесу", - зазначив Тихий.
Він додав, що Фіцо продовжує відмовлятися від зустрічі, яку йому запропонував президент України Володимир Зеленський. На зустрічі сторони могли б вирішити проблемні питання, а пропозиція все ще чинна.
Нагадаємо, ще у лютому Фіцо пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні. Причиною він назвав ситуацію з нафтопроводом "Дружба". А 23 лютого Фіцо заявив, що Словаччина призупиняє аварійне постачання електроенергії в Україну, попри вкрай важку ситуацію в країні через російські удари.
Пізніше Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" анонсувала подання скарги до прокуратури щодо рішення Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні.
Проте попри це словацький уряд відкрито наплював на парламент та ухвалив рішення припинити постачання електрики до України. 4 березня стало відомо, що словацька держкомпанія SEPS заявила про намір розірвати контракт з українським "Укренерго".