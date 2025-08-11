ua en ru
Постраждалих стало більше: з'явились нові деталі удару по вокзалу в Запоріжжі

Понеділок 11 серпня 2025 12:26
Постраждалих стало більше: з'явились нові деталі удару по вокзалу в Запоріжжі
Автор: Ірина Глухова

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок удару авіабомби по вокзалу 10 серпня. Наразі відомо, що окупанти поранили 21 людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"На цей час уже 21 постраждалий внаслідок недільної ворожої атаки на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, сьогодні, 11 серпня, до медиків звернулася 44-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Постраждала лікуватиметься амбулаторно.

Атака на Запоріжжя 10 серпня

Нагадаємо, що ввечері близько 18:00 стало відомо, що росіяни вдарили по Запоріжжю. Згодом глава ОВА Іван Федоров поінформував, що по місту прилетіли два КАБи.

Один з ударів був по Центральному автовокзалу міста. Внаслідок обстрілу будівля була сильно пошкоджена. Ще один удар був по клініці Запорізького медичного університету.

Федоров опублікував відео, на якому видно момент самого прильоту.

Рятувальники проінформували, що через обстріл постраждали 20 людей. Одну людину працівники ДСНС деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій.

На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Детальніше про реакцію голови держави - читайте в матеріалі РБК-Україна.

