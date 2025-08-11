ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пострадавших стало больше: появились новые детали удара по вокзалу в Запорожье

Понедельник 11 августа 2025 12:26
UA EN RU
Пострадавших стало больше: появились новые детали удара по вокзалу в Запорожье
Автор: Ірина Глухова

В Запорожье возросло количество пострадавших в результате удара авиабомбы по вокзалу 10 августа. Известно, что оккупанты ранили 21 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"В настоящее время уже 21 пострадавший в результате воскресной вражеской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, сегодня, 11 августа, к медикам обратилась 44-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. Пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

Атака на Запорожье 10 августа

Напомним, что вечером около 18:00 стало известно, что россияне ударили по Запорожью. Впоследствии глава ОВА Иван Федоров проинформировал, что по городу прилетели два КАБа.

Один из ударов был по Центральному автовокзалу города. Вследствие обстрела здание было сильно повреждено. Еще один удар был по клинике Запорожского медицинского университета.

Федоров опубликовал видео, на котором видно момент самого прилета.

Спасатели проинформировали, что из-за обстрела пострадали 20 человек. Одного человека работники ГСЧС деблокировали из-под завалов разрушенных конструкций.

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее о реакции главы государства - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН