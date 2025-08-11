Пострадавших стало больше: появились новые детали удара по вокзалу в Запорожье

В Запорожье возросло количество пострадавших в результате удара авиабомбы по вокзалу 10 августа. Известно, что оккупанты ранили 21 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По словам Федорова, сегодня, 11 августа, к медикам обратилась 44-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. Пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

"В настоящее время уже 21 пострадавший в результате воскресной вражеской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.

Атака на Запорожье 10 августа

Напомним, что вечером около 18:00 стало известно, что россияне ударили по Запорожью. Впоследствии глава ОВА Иван Федоров проинформировал, что по городу прилетели два КАБа.

Один из ударов был по Центральному автовокзалу города. Вследствие обстрела здание было сильно повреждено. Еще один удар был по клинике Запорожского медицинского университета.

Федоров опубликовал видео, на котором видно момент самого прилета.

Спасатели проинформировали, что из-за обстрела пострадали 20 человек. Одного человека работники ГСЧС деблокировали из-под завалов разрушенных конструкций.

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее о реакции главы государства - читайте в материале РБК-Украина.