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О пострадавших на прайде пока не известно, - организатор

Новости » Общество    23.06.2019 - 11:39
О пострадавших на прайде пока не известно, - организатор
Фото: брифинг организаторов "Киевпрайда" (РБК-Украина)

В начале Марша произошли небольшие стычки

Одна из организаторов "КиевПрайда" Руслана Панухник сообщила, что о пострадавших на Марше равенства в Киеве на данный момент нет информации. Об этом она сообщила на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Панухник, в начале Марша противники прайда пытались вырвать плакаты участников. Однако, она добавила, что во время тех столкновений никто из участников Марша не пострадал.

"О пострадавших на данный момент не известно. В начале Марша был инцидент с нападением на первую колонну, однако там просто вырывали плакаты", - сообщила организатор прайда.

Панухник также отметила, что волонтеры прайда насчитали на рамках безопасности более 8 тысяч человек.

 

Фото: Марш равенства в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала 9 человек, которые готовили провокации на Марше равенства в Киеве. Правоохранители изъяли у задержанных "орудие для подготовки провокаций". Вероятно, речь идет об экскрементах, расфасованных в презервативах.

Как писало РБК-Украина, противники "КиевПрайда" подошли вплотную к месту проведения Марша равенства в Киеве. Правоохранители усилили границы и подтянули отряды конной полиции.

Добавим, колонна участников Марша равенства изменила свой маршрут, и до площади Льва Толстого они шли по улице Терещенковской. Изменение маршрута произошло из-за того, что противники прайда перекрыли улицу Владимирскую.

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