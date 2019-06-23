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Про постраждалих на прайді наразі не відомо, - організатор

Новини » Суспільство    23.06.2019 - 11:39
Про постраждалих на прайді наразі не відомо, - організатор
Фото: брифінг організаторів "КиївПрайду" (РБК-Україна)

На початку Маршу сталися невеликі сутички

Одна з організаторів "КиївПрайду" Руслана Панухник повідомила, що про постраждалих на Марші рівності у Києві на даний момент немає інформації. Про це вона повідомила на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Панухник, на початку Маршу противники прайду намагалися вирвати плакати учасників. Однак, вона додала, що під час тих сутичок ніхто з учасників Маршу не постраждав.

"Про постраждалих на даний момент не відомо. На початку Маршу був інцидент з нападом на першу колону, однак там просто виривали плакати", - повідомила організатор прайду.

Панухник також зазначила, що волонтери прайду нарахували на рамках безпеки понад 8 тисяч людей.

 

Фото: Марш рівності у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала 9 людей, які готували провокації на Марші рівності у Києві. Правоохоронці вилучили у затриманих "знаряддя для підготовки провокацій". Імовірно, мова йде про екскременти, розфасовані у презервативах.

Як писало РБК-Україна, противники "КиївПрайду" підійшли впритул до місця проведення Маршу рівності у Києві. Правоохоронці посилили кордони та підтягнули загони кінної поліції.

Додамо, колона учасників Маршу рівності змінила свій маршрут, і до площі Льва Толстого вони йшли по вулиці Терещенківській. Зміна маршруту відбулася через те, що противники прайду перекрили вулицю Володимирську.

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